Vedat Işıkhan: Asgari ücret rakamı için çok erken

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

İşçileri temsilen TÜRK-İŞ, bu yıl komisyonun yapısının değişmediği gerekçesiyle toplantılara katılmıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısı, cuma (12 Aralık) günü gerçekleştirildi ve ikinci toplantısı perşembe (18 Aralık) günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

TOPLANTILARIN İÇERİĞİ

İlk toplantıda Komisyon takviminin oluşturulduğu biliniyor. Yarınki ikinci toplantıda verilerin incelenmesi bekleniyor. Kesin kararın ise üçüncü toplantıda alınacağı tahmin ediliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu aşamada basın mensuplarının asgari ücretle ilgili sorularına yanıt verdi.

TÜRK-İŞ İKİNCİ TOPLANTIYA KATILIR MI?

"TÜRK-İŞ'in ikinci toplantıya katılması beklenmiyor son anda bir sürpriz olur mu?" sorusunu yanıtlayan Işıkhan, şu yanıtı verdi:

Yarın da ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz.

YARIN RAKAM KONUŞULUR MU?

Işıkhan, "Yarın bir rakam konuşulur mu?" sorusunu da şu şekilde cevaplandırdı:

Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz işçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz sonra da kamuoyuyla paylaşacağız.

ÜÇ MÜJDEYİ PEŞ PEŞE SIRALADI

Genel Kurul görüşmemizde bir müjdemiz olacak. Öncelikle 72 adet ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli; 69’u yerli üretim. Yarından itibaren bu ilaçların kullanımına başlanacak. Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarla hastalarımızın yükünü bir ölçüde hafifletmiş oluyoruz.

İkinci önemli müjde ise Sosyal Güvenlik Kurumumuza (SGK) sözleşmeli personel alımı yapılacak olması. Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak. Mülakat olmayacak; alımlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve yine ÖSYM tarafından atanacak.