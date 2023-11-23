Vedat Işıkhan, Azerbaycan’da yoğun resmi temaslarda bulundu Bakan Işıkhan, Azerbaycan’da Katar Çalışma Bakanı Ali bin Saeed bin Samikh Al-Marri, Filistin Çalışma Bakanı Nasri Abu Jaish ve Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauziyah ile bir araya geldi.

AA

Türkiye'nin ekonomi yönetimi, yurt içinde ve dışında temaslara devam ederek Türkiye'ye yatırım çekmeye, ortaklıklar ve iş birlikleri geliştirmeye çalışıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resmi temaslarda bulundu.

Bakan Işıkhan, ikili görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali bin Saeed bin Samikh Al-Marri ile bir araya gelerek çalışma hayatına ait değerlendirme yaptıklarını belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

Katar Çalışma Bakanı Sayın Dr. Ali bin Saeed bin Samikh Al-Marri ile çalışma hayatına dair yaptığımız ikili görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki iş gücü anlaşması kapsamında Ortak Çalışma Komitesinin 4. toplantısının Katar’da yapılmasını kararlaştırdık.

Filistinli Çalışma Bakanı ile görüşme

Bakü’de Filistinli mevkidaşım Sayın Dr. Nasri Abu Jaish ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve çalışma hayatının başlıca konuları hakkında yaptığımız toplantıda, Gazze’de yaşanan sivil kayıplar nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü paylaştık.

"Türkiye’nin Filistin davasına gösterdiği önemi belirttik"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletimizin Filistin meselesine gösterdiği önemi belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bölgemizde kalıcı barışı tesis etmeye yönelik çalışmalarımızı aktardık. İsrail’in Gazze’de insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edecek, bulunduğumuz her platformda Türkiye’nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği vurgulayacağız.

Endonezya ile Bakanlıklararası İşbirliği Anlaşması imzalandı

Endonezya İş Gücü Bakanı Sayın Dr. Hj. Ida Fauziyah ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacı ile Bakanlıklararası İşbirliği Anlaşmasını imzaladık. Türkiye-Endonezya ilişkilerine katkı sunmak adına önemli bir adım olarak gördüğümüz bu anlaşma ile ikili diyaloğumuzun daha da güçleneceğini vurguladık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)