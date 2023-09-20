Vedat Işıkhan, bir işçinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı maden ocağında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Zonguldak'ta bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında işçilerle bir araya geldi.

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AA

Bir hafta önce Armutçuk Müessesesi maden ocağında göçük meydana geldi ve bir maden işçisi hayatını kaybetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'taki temasları sırasında bu maden ocağında da giderek işçilerle bir araya geldi.

Daha sonra geçmiş olsun dileklerini iletmek ve incelemelerde bulunmak için Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Müessesi maden ocağını ziyaret eden Işıkhan, eksi 400 kotunda işçilerle yemek yedi, sohbet etti.

Bakanı Işıkhan, burada madencilere yönelik olarak, canlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Her bir maden işçisinin alın teri çok değerli"

Maden işçileriyle bir arada olmaktan ayrı bir gurur duyduğunu ifade eden Işıkhan, her bir maden işçisinin alın terinin çok değerli olduğunu belirtti.

"Devletimiz de ben de bir kardeşiniz olarak yanınızdayız"

Madencilerin gösterdiği gayrete ve yoğun çabaya dikkati çeken Işıkhan, işçilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

Sizin canınız bizim için çok kıymetli. Sayenizde çocuklarımızın geleceğini oluşturuyoruz, sanayimiz gelişiyor, ihracatımız artıyor. Her bir kardeşimin emeği için tekrar teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyacınızı, talebinizi karşılamak için devletimiz de ben de bir kardeşiniz olarak yanınızdayız.

Maden kazasında hayatını kaybeden işçinin ailesini ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Işıkhan, Armutçuk Müessesesi maden ocağında geçen hafta yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)