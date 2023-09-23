Vedat Işıkhan: Bu yüzyılı büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız Bakan Işıkhan, Mardin'deki temasları kapsamında iş insanları ile bir araya gelerek, şehirlerinde yapılan icraatları ve genel hedefleri ortaya koydu.

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AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin İş İnsanları, STK ve Esnafla Buluşma programında konuştu.

Bakan Işıkhan, Mardin'deki temasları kapsamında birçok ilçeyi gezerek incelemeler yaptı ve vatandaşlarla buluştu.

Bakan Işıkhan Mardin'e 97 milyar lira yatırım yapıldığını, bu yatırımın 4 milyar lirasının çalışma hayatı ile ilgili olduğunu ve 21 yıl içinde 43 bin vatandaşın işe yerleştirildiğini belirtti.

"Mardin'e ayrılmış kontenjanlar artırılacak"

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmasında 43 bin vatandaşa kentte düzenlenen mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programları ile girişimcilik programlarına destek verildiğini, bugüne kadar toplam 5 bin 453 kişinin TYP'den (Toplum Yaranına Program) yararlandırıldığını, bu nedenle TYP ile ilgili Mardin'e ayrılmış kontenjanların artırılacağını ifade etti.

"Bu yüzyılı emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız"

Işıkhan, konuşmasında, Mardin'e daha fazla yatırım öngörüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

Bu yüzyılı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)