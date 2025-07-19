Vedat Işıkhan: Bürokratik engelleri azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bitlis'te "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu:

Vedat Işıkhan, "Terörsüz Türkiye" Süreci'ne ilişkin, "Bundan sonra artık enerjimizi terörle mücadeleye değil üretime, istihdama, kalkınmaya, adalete ve huzura harcayacağız. Türkiye, barışla yükselecek, kardeşlikle büyüyecek ve hep birlikle kazanacağız." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıldır eğitimde, sanayide, tarımda, turizmde, güvenlikte, sosyal hizmetlerde, hangi alanda bir başarı hikayesi yazılmışsa Bitlis'in bunun bir yerinden tuttuğunu, katkı sunduğunu, taşın altına elini koyduğunu söyledi.

"BİTLİS'İ DAHA GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modeliyle Bitlis'i daha da güçlendirmek için hep birlikte çalıştıklarını anlatan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'yi kapsayan TRB-2 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 39,5, işsizlik oranı yüzde 15,3, iş gücüne katılım oranı yüzde 46,6'dır. İstihdamın sektörlere göre dağılımına baktığımızda tarım yüzde 24,5, sanayi yüzde 23,2, hizmet sektörü ise yüzde 52,3'tür. Bitlis'te İŞKUR aracılığıyla 2002'den 2025 mayıs ayının sonuna kadar toplam 36 bin 501 vatandaşımız işe yerleştirildi. Mayıs sonu itibarıyla Bitlis'te 8 bin 195 kayıtlı işsiz bulunmaktadır.

"AÇIK İŞ TALEPLERİ İŞKUR'A İLETİLDİ"

1.609 açık iş talebi, işverenler tarafından İŞKUR'a iletilmiştir. 2002'den günümüze kadar toplam 23 bin 544 kişi aktif iş gücü programlarımızdan faydalanmıştır. Toplum yararına programlar kapsamında 2009'dan itibaren toplam 34 bin 500 kişi yararlandı. Bitlis'te iş gücü uyum programı kapsamında 2024 eylül ayından bugüne kadar toplam 2 bin 118 kişi katıldı. 2025 mart ayı itibarıyla toplam 71 bin 665 kişi aktif sigortalı çalışan var.

BİTLİS'E ÖDENEN TEŞVİK TUTARI

Kentte 3 bin 652 iş yerinin bulunduğunu, 2002-2025 nisan döneminde toplam 13 bin 288 iş yerinin SGK ve İŞKUR'un teşviklerinden yararlandığını kaydeden Işıkhan, ödenen toplam teşvik tutarının 2,1 milyar lirayı aştığının altını çizdi.

"BÜROKRATİK ENGELLERİ AZALTMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Şehirde İŞKUR aracılığıyla yaptıkları iş gücü piyasası araştırmasının sonuçlarına göre en fazla açık iş olan 5 mesleğin belirlendiğini dile getiren Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti: