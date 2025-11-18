Vedat Işıkhan: Çalışanın hayatını güçlendirmeye, emeğinin hakkını korumaya kararlıyız

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 50. yılı etkinliğinde konuştu.
- Güçlü örgütlenmenin sendikaların oluşmasına katkı sağladığını belirtti.
- Sendikalaşma oranının arttığını ve süreçlerin sadeleştiğini belirtti.
"HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı" ATO Congresium'da düzenlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 50'nci yılı için gerçekleştirilen toplantıda konuşarak, güçlü örgütlenmenin çıktısının sendikalar olduğunu belirtti.
"SENDİKALAŞMA ORANI ARTTI"
Vedat Işıkhan, salonda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben sendikalaşma oranının artırıldığını işlemlerin sadeleştirildiğini, toplu iş sürecinin öngörülebilir düzene kavuştuğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan da Türkiye olmaz. Bu denklemde sosyal hayatın düzenlendiği güçlü bir dönemin başındayız. İstihdamda artış sürüyor. Çalışanın hayatını güçlendirmeye, emeğinin hakkını korumaya kararlıyız.