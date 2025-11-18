Vedat Işıkhan: Çalışanın hayatını güçlendirmeye, emeğinin hakkını korumaya kararlıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı" ATO Congresium'da düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 50'nci yılı için gerçekleştirilen toplantıda konuşarak, güçlü örgütlenmenin çıktısının sendikalar olduğunu belirtti.

"SENDİKALAŞMA ORANI ARTTI"

Vedat Işıkhan, salonda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben sendikalaşma oranının artırıldığını işlemlerin sadeleştirildiğini, toplu iş sürecinin öngörülebilir düzene kavuştuğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı: