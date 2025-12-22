İstanbul Festivali’nden global başarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Festivali, “From Query to Crowd” projesiyle Smarties Awards Türkiye’de “Müşteri Yolculuğu Odaklı Pazarlama-Potansiyel Müşteri Yaratımı / CRM Yönetimi”, “Anında Etki Yaratan Pazarlama / Hızlı Aktivasyon ve Promosyon”, “Yapay Zekâ Destekli Hedef Kitle Etkileşimi” ve “Veri İçgörüleri ve Bağlamsal Pazarlama” kategorilerinde 3 gümüş ve 1 bronz ödüle layık görüldü.

Pazarlama ekosistemini teknoloji, veri ve medya ile buluşturarak pazarlamanın geleceğini şekillendirmeyi hedefleyen, küresel ölçekte referans kabul edilen Smarties Awards Türkiye ödülleri; ölçülebilir etki yaratan, içgörüye dayalı ve yaratıcı pazarlama projelerini global standartlarda değerlendiriyor.

YAŞAM FESTİVALİ

Bu çerçevede; Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen, Türkiye’nin erişimi en yüksek yaşam festivali olan İstanbul Festivali, “From Query to Crowd” projesiyle pazarlama ve medya dünyasının en prestijli global platformlarından biri olan Marketing + Media Alliance (MMA) tarafından düzenlenen ödül programında çok önemli bir başarıya imza attı.

İLETİŞİM GÜCÜ

Elde edilen başarı, İstanbul Festivali’nin veri ve teknoloji temelli pazarlama yaklaşımını uluslararası ölçekte bir kez daha tescillerken festivalin markalar için sunduğu yüksek etki ve deneyim odaklı iletişim gücünü de ortaya koyuyor.

Bu başarıda stratejik bakışı, veri uzmanlığı ve güçlü iş birliği yaklaşımıyla önemli katkı sunan dijital performans ajansı Sempeak, projenin etkisini ve ölçeğini büyüten temel paydaşlardan biri olarak öne çıktı. Sempeak’in veri odaklı yaklaşımı ve teknoloji temelli çözümleri, “From Query to Crowd” projesinin Smarties Awards Türkiye’de elde ettiği bu çok kategorili başarıda belirleyici rol oynadı.



