Vedat Işıkhan: Cilt altı glukoz izlem cihazlarından 2 bin 650 evladımız yararlandı

Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden, cilt altı glukoz izlem cihazlarınının kullandırımı için şu mesajı yayınladı:
8 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı.
Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
AYRINTILAR GELİYOR
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış