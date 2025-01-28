Vedat Işıkhan: Cilt altı glukoz izlem cihazlarından 2 bin 650 evladımız yararlandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden, cilt altı glukoz izlem cihazlarınının kullandırımı için şu mesajı yayınladı:

8 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı.

Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

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