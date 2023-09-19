Vedat Işıkhan: Manipülatif söylemlere karşı her yıl yatırımlar artmaya devam ediyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Zonguldak'taki temasları sırasında, manipülatif söylemlere karşı her yıl yatırımların artırılmaya devam edildiğini belirtti.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 Şehir Buluşmaları" nedeniyle Zonguldak'ta bulunuyor.

Programı çerçevesinde AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret eden Işıkhan, AK Parti'nin birlik ve beraberlik şuurunu Türkiye'nin şanlı tarihinden ve adaletten alan bir sivil toplum hareketi olduğunu aktardı.

Bakan Işıkhan, teşkilatı, "Bizler, halka hizmet yolunda bir araya gelmiş, hedeflerine kararlı bir şekilde yürüyen güçlü bir aileyiz." olarak tanımladı.

Işıkhan, Zonguldak'taki temasları sırasında gerçekleştirdiği konuşmalarda yatırımların yapılmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye'yi sözde ekonomik krizlerle yolundan döndürmeye çalışanların manipülatif söylemlerine karşı her yıl yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz." şeklinde bilgi verdi.

"21 yıldır çizgimizi hiç bozmadık"

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, yediden yetmişe 85 milyon vatandaşın her bir ferdinin, kabiliyeti ölçüsünde "Türkiye Yüzyılı" yolundaki kutlu yürüyüşe katkıda bulunabileceğini düşündüğünü dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2002'de yola çıkarken buna inandık ve buna güvendik. Cumhurbaşkanı'mız, 'Hiç kimse geride kalmayacak.', 'Kimse kendini dışlanmış ya da dışarıda hissetmeyecek.', 'Biz milletimizle milletimiz için geliyoruz.' dedi ve 21 yıldır bu çizgimizi hiç bozmadık. Bunun en net kanıtı, yıllardır 'Yaparsa AK Parti yapar.' diyen halkımızın açık beyanıdır."

"AK Parti milletin partisidir"

AK Parti'nin, referanslarını kadim değerlerden aldığını, birlik şuurunu şanlı tarihten, inançtan, haktan ve adaletten alan bir sivil toplum hareketi olduğunu söyleyen Işıkhan, 2001'den bugüne bu hayali, bu ideali, her zaman diri tutarak sürekli yenilenerek milletin umudu olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı.

"Önümüzde 2024 yerel seçimleri var"

Yeni bir demokrasi sınavının arifesinde olduklarına işaret eden Işıkhan, şöyle konuştu:

Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Ülkemizi il il, ilçe ilçe gönül belediyeciliğiyle buluşturabilmemiz için çok önemli bir fırsat karşımızda. Ne yazık ki yıllarca AK belediyecilikten mahrum kalmış, insana yakışır hizmetlerle buluşamamış ilçelerimiz var. İnşallah bu seçimde hepsini partimizin sosyal devlet anlayışıyla buluşturacağız.

"Zonguldak'a 21 yılda 66 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık"

Zonguldak'ın, Türkiye'nin kömür ve çelik üretimine öncülük eden çalışma disipliniyle örnek bir şehir olduğunu belirten Işıkhan, kente yapılan yatırımları şöyle sıraladı:

Zonguldak'a 21 yılda eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan çalışma hayatına kadar 66 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlığımız özelindeki yatırım miktarımız ise 3 milyara yaklaşmış durumdadır. Şehrimizde 2023 Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 149 bin aktif sigortalı vatandaşımız bulunuyor.

"Aktif iş gücü programlarından 40 bin Zonguldaklı yararlandı"

Vatandaşlara yeni iş imkanları sağlamak ve iş tecrübesi edindirmek amacıyla uyguladıkları aktif iş gücü programlarından son 21 yılda yaklaşık 40 bin Zonguldaklı vatandaşın yararlandığını dile getiren Işıkhan, toplum yararına programlardan yararlanan kişi sayısının ise 3 bin 500'ü aştığını söyledi.

"İşveren ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Işıkhan, bugüne kadar teşvikler kapsamında Zonguldak'ın kalkınmasına destek sağlayan 11 bini aşkın işverene toplam 2,26 milyar lira destekte bulunduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'yi sözde ekonomik krizlerle yolundan döndürmeye çalışanların manipülatif söylemlerine karşı her yıl yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Üstelik bunu son yıllarda karşılaştığımız afetlerin, salgınların, küresel finansal krizlerin olumsuz etkilerine rağmen gerçekleştiriyoruz. Bizler her koşulda ülkemizin geleceğini inşa eden, üretimin ve istihdamın yegane kaynağı işçi, işveren ve esnafımızın yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)