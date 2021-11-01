Vergi dairelerinde bugün mesai uzatıldı

Kamu borçlarının ödenmesi için yapılandırma getirilmiş ve ilk taksit ödemesi için 1 Kasım tarihi verilmişti. Yapılandırmada ilk taksit ödemeleri için vergi dairelerinde bugün mesai uzadı.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanundan yararlanan mükelleflere kolaylık sağlanması ve muhtemel yoğunluğun önlenmesi amacıyla vergi daireleri, bugün saat 21.00'e kadar açık olacak.

Haziranda yürürlüğe giren kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.

BİRİNCİ TAKSİTİN ÖDEME SÜRESİ BUGÜN SONA ERİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor.

Muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık olacak.

PEŞİN VE BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN

Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlenmişti.

İKİNCİ TAKSİT 30 KASIM'A KADAR

İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.