Vergi kaçıranları ihbar eden 251 kişi toplam 12,4 milyon liralık ödül aldı Vergi mükellefleri, ödemekle yükümlü olduğu tutardan daha az vergi vermek için yasal olmayan uygulamalar yaptığında vergiyi devletten kaçırmış oluyor.

AA

Vergi kaçırmak bir suç. Bu suçu önlemek için yetkililer bir dizi tedbir alıyor.

Vergi kaçırıldığını ihbar edenler de ödüllendiriliyor.

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vergi kaçaklarının ihbar edilmesi de önemli bir destek sağlıyor.

251 kişiye toplam 12,4 milyon liralık ödeme yapıldı

Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 251 kişiye toplam 12,4 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı.

Kayıt dışı ekonomi mücadele edilen bir alan

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, kayıt dışı ekonomi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önemli bir problemi olduğu kadar son zamanlarda gelişmiş ülke ekonomilerinin de takibinde olan ve mücadele edilen bir alan olarak ortaya çıkıyor.

Kayıt dışı ekonominin azaltılması ekonomiye katkı sağlıyor

Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunuyor.

Vatandaşlardan destek

Kayıt dışı faaliyetleri yürütenlerin tespit edilmesine sorumluluk sahibi vatandaşlar da ihbarlarıyla destek oluyor.

2022'de 251 kişi ihbar yaptı

Aynı zamanda gerçek ihbarları yapanlar da destekleniyor. Bu kapsamda, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 251 oldu.

12 milyon 390 bin 551 lira ikramiye ödendi

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 390 bin 551 lira oldu.

Yıllara göre ödenen ödüller

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödediği ikramiye tutarı 2018'de 6 milyon 396 bin 266 lira olarak gerçekleşirken, 2019 yılında 411 muhbir 12 milyon 300 bin 472 lira, 2020'de 249 muhbir 12 milyon 345 bin 691 lira, 2021'de 253 muhbir 11 milyon 674 bin 279 lira ihbar ikramiyesi aldı.

5 yılda 55,1 milyon lira ikramiye

Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden 1.555 kişiye toplamda 55 milyon 107 bin 259 liralık ikramiye ödendi.