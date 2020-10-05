Vergi kaçıranları ihbar eden 441 kişi, 12 milyon lira ikramiye kazandı

Vergi kaçıranları ihbar eden 441 kişi, 12 milyon lira ikramiye kazandı

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşların ihbarları değerlendiriliyor. Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 441 kişiye toplam 12.3 milyon liralık ikramiye ödendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ilgili kanun kapsamında hareket ederek, vergi kaçakçılığı hakkında bilgi veren vatandaşların ikramiye almasını sağlıyor.

İHBARI DOĞRU ÇIKAN KİŞİYE VERGİNİN YÜZDE 10’U ORANINDA ÖDEME YAPILIYOR

İhbarı doğru çıkan kişilere, kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, 2019'da ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 300 bin 472 lira olarak hesaplandı.

İHBAR EDENLERİN SAYISI VE ALINAN İKRAMİYE TUTARI HER YIL DEĞİŞİYOR

Vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı her yıl artıyor. 2018'de bu sayı 391 iken 2019’da 441 oldu.

2017'de 454 ihbarcıya 12 milyon 870 bin 4 lira, 2016 yılında 240 ihbarcıya 3 milyon 142 bin 130 lira ve 2015'te 338 ihbarcıya 6 milyon 45 bin 626 lira ikramiye ödendi.

SON 5 YILDA 1.864 KİŞİYE 40 MİLYON LİRADAN FAZLA İKRAMİYE ÖDENDİ

Konu ile ilgili son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden toplam 1.864 kişiye, 40 milyon 754 bin 498 lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.

VERGİ İLETİŞİM MERKEZİNE ULAŞAN İHBAR SAYISI 46 BİNİ AŞTI

Vergi İletişim Merkezince 2019 yılında alınan ihbar sayısı 46 bin 777 oldu. Bu sayı, 2018'de 41 bin 391 olarak gerçekleşmişti.