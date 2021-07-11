Vergi müfettişleri iş başında

Kayıtlı ekonomilerde verginin adil ve sağlıklı toplanması konusunda vergi müfettişlerinin özverili çalışmalarının payı büyük.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Tülin Doğan, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 10’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesinde geçmişte olduğu gibi bugün de etkin rol almaktadır. Vergi Müfettişleri, kendilerine tevdi edilen görevleri olağanüstü dönemlerde dahi fedakarca, devletimize, milletimize bağlılıkla yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir.” dedi.

DENETİM KURULU'NUN 10'UNCU YILI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’nın kuruluşunun 10’uncu yılı dolayısıyla Vergi Müfettişleri Derneği bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vergi müfettişi ve yardımcılarının büyük titizlik ve sorumluluk bilinciyle görev yaptığı Vergi Denetim Kurulu’nun kuruluşunun 10’uncu yılını kutlarız.” denildi.

713 BİN 213 VERGİ İNCELEMESİ YAPILDI

Açıklamada, "Vergi Denetim Kurulu, kuruluşundan bugüne ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır. Sadece 2016-2020 arasında 713 bin 213 vergi incelemesi yapılmıştır. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istenen vergi toplamı 25 milyar 10 milyon 884 bin 263 lira iken sadece 2020 yılında tarhı istenen toplam vergi tutarı 24 milyar 921 milyon 860 bin 64 liraya ulaşmıştır. Söz konusu bu verilerin ortaya çıkmasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda görev yapan vergi müfettişleri ile vergi müfettiş yardımcılarının özverili çalışmalarının payı büyüktür.” denildi.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATILDI

Vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemelerin kayıt dışı ekonomi ile mücadele açısından büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Doğan, “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesinde geçmişte olduğu gibi bugün de etkin rol almaktadır. Bu doğrultuda kayıt dışı ekonominin bütün bileşenleriyle ortaya çıkartılması, vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadele kapsamında risk esaslı analizlerle çağdaş denetim teknikleri kullanılmaktadır.

AMAÇ, KAYIT DIŞI EKONOMİYİ EN AZA İNDİRMEK

Vergi Müfettişleri vasıtasıyla etkin vergi incelemeleri gerçekleştirmek suretiyle kayıt dışı ekonomiyi en aza indirmek hedeflenmektedir. Ayrıca mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu arttırmak, idarenin etkin ve hukuka uygun işleyişini sağlamak için gerekli denetim faaliyetlerinin gerçekleştirmeye devam etmektedir.” diye konuştu.