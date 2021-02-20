Vergi müfettişleri toplantısında ticarette değişim konuşuldu

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen “VMD Zirve 2021” etkinliğinde değişen ticaret koşulları hakkında görüşler aktarılarak yeni yol haritası üzerinde duruldu.

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen “VMD Zirve 2021” etkinliğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, gelecek yılların e-ticaret üzerinden şekilleneceğini dile getirdi.

“TÜRKİYE 21’NCİ YÜZYILA MUTLAK SURETTE MÜHRÜNÜ VURACAK”

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen “VMD Zirve 2021” etkinliğinin ilki "Ticarette Değişim" başlığı çerçevesinde online olarak canlı gerçekleştirildi. Oturuma e-ticaret konusu damga vururken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye’nin 21’nci yüzyıla mutlak surette mührünü vuracağını söyledi.

TÜRKİYE PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİ

Nureddin Nebati, “Yerli ve milli üretim ile ilgili atılmış olan adımların yansımalarının bugüne gelmiş olması bizim ülke olarak gururumuz hem de ülkemizin bu yüzyıla damgasını vuran adımlarda ne kadar isabetli hareket ettiğini göstermesi açısından çok önemli bir örnek.” dedi.

"TÜRKİYE 2020 YILINI DÜNYA ÜLKELERİNDEN AYRIŞARAK TAMAMLADI"

Türkiye’nin 2020 yılını bütün dünya ülkeleri ile de ayrışarak farklı bir noktada tamamladığını söyleyen Nebati, “Özellikle sağlık alanında 18 yıldır atılmış olan adımların göstermiş olduğu başarı, hastanelerimizin ve sağlık ordumuzun büyük bir özveri ile yapmış olduğu bu çalışmalar ile Türkiye’de sağlık sisteminin hangi aşamaya geldiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Pandemi başladığında uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere Türkiye’nin 2020 yılını küçülerek geçireceğini ifade ediyorlardı. Biz de ısrarla hayır büyüme ile tamamlayacak diyorduk. Çünkü attığımız adımların ne olduğunu biliyoruz.” dedi.

"KAYBEDİLEN ZAMANI HIZLI BİR ŞEKİLDE TELAFİ EDECEK ADIMLAR ATILIYOR"

Nebati, “Özellikle 600 milyar liraya yaklaşan desteklemeler ile kredi hacminin genişlemesi, kısa çalışma ödeneği ile ilgili atılan adımlar, kobilerden büyük işletmelere kadar elde etmiş olduğu kazanımlar ile Türkiye 2020 yılını atlatmış oldu. Şimdi 2021 yılı elde edilen kazanımlar ve özellikle de sıkı para politikası ile döviz fiyatlarının kontrol altına alınması için atılan adımlarla da farklı bir noktaya gidiyor. Türkiye bir tarafta büyüyüp gelişirken öbür tarafta da 2021’de atılmış olan adımlar ile kaybedilmiş olan zamanı hızlı bir şekilde telafi edecek adımlar atıyor.” ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR E-TİCARET ÜZERİNDEN ŞEKİLLENECEK"

Dijitalleşmenin önemine de vurgu yapan Nebati, önümüzdeki ayların, yılların e-ticaret üzerinden şekilleneceğini söyledi.

"E-TİCARET İLE İLGİLİ CİDDİ ATILIMLAR OLUYOR"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise ticaretin belli bir bölümünün E-ticaret ile yapıldığı için batıda yaklaşık 25 seneden beri ama bizim ülkemizde ağırlıklı olarak son 10-15 yıldır konuşulan ve altyapısı gelişen yapıya bakıldığında bununla ilgili çok ciddi atılımların olduğunu ifade etti.

"DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMAYA KOYULDU"

Bu işte öncü olanların piyasayı domine etme imkanına sahip olduğunu ifade eden Uçarmak konuşmasının devamında “Hizmet sektörünü yabancı varlığının sizin hizmet piyasanızı yönlendirdiğini görüyoruz. Buna karşın ülkemiz burada iyi bir duruş sergiledi. Dijital Hizmet Vergisini uygulamaya koydu.“ dedi.

"DİJİTALLEŞME SANAYİ AÇISINDAN FARKLILIK GETİRDİ"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise dijitalleşmenin sanayi açısından kendilerine farklı açılımlar getirdiği gibi ticaretin yönetilmesi ve e-ticaret gibi kolaylıkları da sağlaması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.