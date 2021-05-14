Vergi mükellefleri salgında elektronik ortamı tercih etti

Salgınla mücadele döneminde Gelir İdaresi Başkanlığı, teknolojik altyapısını devreye soktu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasında yapılan işlem sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 3 kat artarak 12 milyon 495 bin 274 oldu.

Mükellefler, koronavirüs salgını sürecinde vergi dairelerine gitmek yerine elektronik ortamda işlem yapmayı tercih etti.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ VERGİ DAİRELERİNDE FİZİKİ TEMASIN ÖNÜNE GEÇTİ

GİB, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini elektronik ortamda gerçekleştirmeleri için gereken tedbirleri aldı. İnteraktif Vergi Dairesi yanında vergi dairelerinde fiziki temasın önüne geçen GİB mobil, Hazır Beyan Sistemi gibi diğer uygulamalar da koronavirüsle mücadele sürecinde önem kazandı.

Bu dönemde Başkanlığın sunduğu tüm hizmetlerden 7 gün 24 saat elektronik ortamda yararlanılmasını sağlayan İnteraktif Vergi Dairesi'nin kullanımında önemli ölçüde artış görüldü.

SANAL POS UYGULAMASIYLA 2020'DE 18 MİLYONU AŞKIN İŞLEM YAPILDI

İnteraktif Vergi Dairesi'nin mobil uygulamasında da geçen yıl 15 hizmet vatandaşların kullanımına sunuldu.

YAPILANDIRMADA YOĞUNLUK ENGELLENDİ

Özellikle kamuya olan borçların yapılandırılması sürecinde başvuru, takip ve ödeme aşamalarının İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla geçekleştirilmesi sağlanarak vergi dairesinde oluşacak yoğunluğun önüne geçildi.

MOBİL KULLANICI SAYISI ARTTI

İnteraktif Vergi Dairesi'nin mobil kullanıcı sayısı da 2019'da 785 bin 636 iken geçen yıl 1 milyon 667 bin 745'e yükseldi.

KREDİ KARTLARIYLA ÖDEME OLANAĞI

Öte yandan, koronavirüs ile mücadeleye destek olmak amacıyla çok sayıda vergi türünde 50 bin liraya kadar olan tutarların İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi de sağlandı.

18 MİLYONU AŞKIN İŞLEM

Buna göre GİB'in internet sitesi üzerinden sanal POS uygulamasıyla 2020 yılında 18 milyon 218 bin 707 işlem yapıldı.