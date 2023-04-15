Vergi ödemelerinde kredi kartı limitleri yükseltildi Vergi ödemelerinde kullanılan kredi kartı limitleri 200 bin liradan 500 bin liraya çıkartıldı. Yeni kararı reel sektör temsilcilerinden TOBB'a bağlı ATO değerlendirdi.

AA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi ödemelerinde kredi kartı limitlerinin 200 bin liradan 500 bin liraya yükseltilmesinin ATO üyelerince memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Vergilerin tahsil etmesinde kullanılan kredi kartlarını içeriyor

Baran, açıklamasında, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil etmesinde kullanılan kredi kartı limitlerinin yükseltilmesini değerlendirdi.

Limitler kademeli artırıldı

Baran, konuyu Oda olarak gündeme getirdiklerini ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 50 bin liralık limit belirlenerek uygulamanın başlatıldığını hatırlattı. Baran, limitin önce 100 bin liraya, ardından da 200 bin liraya yükseltildiğine işaret ederek, günün ekonomik koşullarında bu limitin yetersiz kaldığını ve 500 bin liraya yükseltilmesi yönünde üyelerden talep geldiğini belirtti.

"Vergiye uyumlu mükellef sayısını artıracak"

Kredi kartıyla vergi ödeme kolaylığı sağlanmasının vergiye uyumlu mükellef sayısını artıracağına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

200 bin lira olarak kullanılan ödeme limitinin günün ekonomi koşulları dikkate alınarak 500 bin liraya çıkartılması reel sektör açısından faydalı bir gelişme oldu. Üyelerimizin taleplerine olumlu karşılık vererek, ticari hayatın devamı için reel sektör lehine uygulama gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati başta olmak üzere Gelir İdaresi Başkanı'mız Bekir Bayrakdar ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Vergi ödemesi kolaylaştı

Baran, kredi kartıyla ödemede limitlerin kaldırılarak, işletmenin mali gücü nispetinde alacağı kredi kartıyla sınır olmaksızın ödeme yapma imkanı getirilmesinin vergi ödemesini daha da kolaylaştıracağını ve vergi gelirlerini artıracağını bildirdi.