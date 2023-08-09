Vergi uzmanı Murat Bal değerlendirdi: Yeni vergi düzenlemesi gelecek mi? Ensonhaber yayınına konuk olan vergi uzmanı Murat Bal, vergide yeni düzenleme olup olmayacağına dari merak edilenleri yorumladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay vergilere yönelik yapılan zamlarda en büyük etkenin yaşanan depremler ve sel felaketleri olduğunu belirtmişti. Hükümetin ilgili yetkilileri de yıl sonuna kadar yeni bir vergi zammının olmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Bunun yanında toplumun büyük kesimini rahatlatacak bir vergi muafiyeti ve ödeme kolaylığına yönelik yeni bir düzenlemenin olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Siyaset camiası ve ekonomi çevrelerinden de bu yönde adım atılması istendi.

Gelire göre vergi sistemi olacak mı?

Bu gelişmeler ışığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası orta vadeli programda gelire göre vergi sisteminden bahsetmişti.

"Cevdet Yılmaz'ın söylemleri bu yönde"

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan vergi uzmanı Murat Bal, vergilerde yeni bir düzenleme yapılır mı sorusunu yanıtladı:

Ülkemizdeki dolaysız vergiler ile dolaylı vergiler arasındaki oran adaletsiz bir yansıma içinde. Gelire dayanmayan vergilerin ağırlığı fazla. 5 milyon liralık araba sahibi, 200 bin liralık araç sahibi ile aynı vergiye tabii benzin alıyor.



Aslında dünyadaki hedef sistem, gelirden alınan vergilerin ağırlığının daha fazla olmasıdır. Orta Vadeli Program ile Cevdet Yılmaz'ın hedeflediği ve söylemleri de bu yöndeydi. Yani gelir üzerinden alınan vergiler bütçede daha fazla yer edecek. Harcama üzerinnden alınan vergilerin oranı düşürülecek. Bunun dar gelirli vatandaşlarda etkisi daha çok olacak.

"Gelir ne kadar yüksekse vergi de o kadar yükselmelidir"

Örneğin benzini 30 liradan alıyorsunuz. Orta ya da dar gelirlisiniz. Bu düştüğünde ödeyeceğiniz vergi azalacaktır. Gelir ne kadar yüksekse vergi de o kadar yükselmelidir.



Ülkemizde kayıtdışı ekonomi halen güçlü. Devletin otomasyon ve takip sisteminin güçlenmesiyle gelire göre vergilendirme daha etkin ve adil olacaktır. Bugünden sonra bunun daha da iyi uygulanacağını düşünüyorum.