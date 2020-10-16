Vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma geliyor

AK Parti, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için çalışma başlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir çalışmamız var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımız takdirde, bu kanun teklifimizin Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız. Geçmişte yaptıklarımız var, onlara benzer olacak. " dedi.

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