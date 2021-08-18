Vergi yapılandırmasında 31 Ağustos hatırlatması

Kamu alacaklarının taksitlendirilmesi ile ilgili olarak başlatılan yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta son buluyor.

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun"un, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu fırsatın kaçırılmaması uyarısında bulunuldu.

MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR HATIRLATILDI

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, söz konusu Kanun ile mükelleflere sağlanan imkanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

PEŞİN ÖDEMEDE GECİKME ZAMMINA YÜZDE 90 İNDİRİM İMKANI

Ödenmemiş vergi ve diğer borçlar ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından güncelleme yapılacağını belirten Yaşar, konu ile ilgili bilgilendirmelerini, “Peşin ödemelerde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından yüzde 90 indirim, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 25 indirim, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından yüzde 50 indirim, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim, bu imkanlardan faydalanmak için son gün 31 Ağustos 2021 tarihidir.

"BAŞVURULARI SON GÜNE BIRAKMAYIN"

Vatandaşlarımıza çok önemli ödeme ve taksit imkanları sağlayan kanundan faydalanmalarını ve başvurularını son güne bırakmamaları büyük önem arz etmektedir." şeklinde aktardı.

BAŞVURULARDA İNTERNET KULLANILMASI ÖNERİLDİ

Yaşar, başvuruların, vergi dairesine gelmeye gerek kalmadan, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine yönelerek, yapılabileceğini bildirdi.