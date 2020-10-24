Vergi yapılandırmasının detayları

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifini açıkladı. Yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi‘ne eklenen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

BORCUNU PEŞİN ÖDEYENLERİN FAİZLERİ SİLİNİYOR

Yapılandırmada borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. Bunun hesaplanmasında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) kullanılacak. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse, YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinmiş olacak.

İŞTE AÇIKLANAN BU ÇOK KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMASININ DETAYLARI

Vatandaşından esnafına, iş insanından öğrencisine kadar Türkiye’nin beklediği borç yapılandırması hakkında merak edilenleri soru cevap şeklinde aktardık.

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yapılandırma Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacakları, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında olacak.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak.

Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.

Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırmaya dahil.

Yapılandırma, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de içeriyor.

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

BAŞVURU ZAMANI NEDİR?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular borcun ilgili olduğu kuruma gerçekleşecek.

YAPILANDIRMA İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?

Yapılandırma yapmak isteyenler taleplerini ilgili idareye giderek beyan edecek. Seçilen ödeme vadesine göre kendilerine borç dökümü çıkartılacak.

KAÇ TAKSİT ÖDENECEK?

Borç peşin ya da 6-12-18 gibi belirlenecek aylar seçilerek ödenebilecek. Borcun ödemle vadesi ödenecek toplam rakamı etkileyecek. Borcun tamamını ödemek için maksimim 18 ay taksit yapma imkanı getirildi.

TAKSİT ARALIKLARI NEDİR?

Taksitler 2 ayda bir şeklinde oluşturulacak.

BORÇ ÖDEMESİ NE KADAR SÜRECEK?

Borçları yapılandırırken maksimum süre olan 18 ay seçilirse, ödemelerin 2 ayda bir olduğu düşünüldüğünde, borçlar toplam 36 ayda tamamlanacak.

PEŞİN ÖDEMELERE TANINAN AYRICALIK NEDİR?

Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse, YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.

İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK

İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

PAKETTE VERGİ AFFI VAR MI?

Muş, yapılandırmayı açıklarken kendisine sorulan, "Vergi affı da pakette yer alıyor mu?" sorusunu "Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var." şeklinde cevaplandırarak, vergi affı olmadığını kesinleştirdi.