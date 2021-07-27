Vladimir Putin: ABD’nin dolar basması küresel ekonomiyi etkiliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin bütçe açığını kapatmak için dolar basmasının, enflasyonu yükseltmesi açısından tüm küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisindeki güncel konulara dair değerlendirmelerde bulunarak, küresel ekonominin salgının etkilerinden kurtulduğunu ancak enflasyon risklerinin sürdüğünü belirtti.

"ABD BÜTÇE AÇIĞINI PARA BASARAK KAPATIYOR"

ABD’de enflasyonun yüzde 5’i aştığını belirten Putin, “ABD iki yıldır yüzde 15 bütçe açığı veriyor. Peki bu bütçe açığını nasıl kapatıyorlar? Para basarak. Bu da enflasyona neden oluyor. ABD ekonomisinin ve doların rezerv para olarak önemi göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin bütçe açığını kapatmak için dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor.” diye konuştu.

"KÜRESEL EKONOMİDEKİ TOPARLAMA BİR BÜTÜN"

Rus ekonomisinin koronavirüs salgını etkilerinden nasıl kurtulduğuna dair bazı istişareler yapılması gerektiğini anlatan Putin, “Küresel ekonomideki toparlanmanın bir bütün olarak devam ettiğini görebiliyoruz, ancak bu süreç aynı zamanda enflasyon riskleriyle de bağlantılı devam ediyor.” dedi.