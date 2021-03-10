Wall Street teknoloji hisselerinin etkisiyle yükseldi

ABD'nin önde gelen borsaları, teknoloji sektörü şirketleri hisselerinin öncülüğünde, haftanın ilk günündeki kayıplarını telafi etti.

ABD'nin önde gelen borsaları, yükselen Hazine getirisinin tetiklediği sert bir düzeltmenin ardından, teknoloji sektörü şirketleri hisselerinin yükselmesiyle salı gününü kazançla kapadı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Dow Jones Endeksi de tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

“ENFLASYON DİKKATLE İZLENİYOR”

Bu arada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 1 trilyon 900 milyar dolarlık teşvik tasarısı Temsilciler Meclisi'ne ulaştı ve çarşamba günü oylanması planlanıyor. Beyaz Saray kıdemli danışmanı Bharat Ramamurti, günün erken saatlerinde yönetimin yardım paketinin oylanması öncesinde, enflasyonun da "dikkatle" izlediğine dikkat çekti.

Kapanışta, Intel Corp hisselerinin yüzde 4,71'lik yükselmesiyle, Dow Jones yüzde 0,10 yükseldi. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yüzde 19,64 sıçradığı seansı, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 4.03 kazandı ve S&P 500 Endeksi yüzde 1,42 artıda kapattı.

DOLAR/EURO

Dolar karşısında yatay işlem gören euro da 1.19001 dolar oldu.