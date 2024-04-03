Wells Fargo'dan dikkat çeken dolar/TL tahmini: Kur 2025'te 30 TL'nin altına inecek ABD merkezli banka devi Wells Fargo, yayınladığı raporda Türk Lirası'nı dolar karşısında güçleneceğine dair iyimser bir yorumda bulundu.

ensonhaber.com

ABD'nin köklü bankalarından Wells Fargo, dolar kuru için yeni rapor yayınlayarak dolar kuru için yeni tahminde bulundu.

Banka, yerel seçimler sonrasında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşlerini artan bir inançla yenilediklerini belirtti.

Wells Fargo, ABD dolarının, Türk Lirası karşısında bu yıl için tepe noktasını gördüğünü savundu.

Dolar/TL kuru için banka, 2025 yılının 3'üncü çeyreğine kadar tahminde bulundu. Doların bu yıl zirve yaptığını ve 2025 yılı ortalarından itibaren 30 liranın altına gerileyeceğini belirtti.



"Türkiye seçimsiz döneme girdi"

Banka, Türkiye'de yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte 4 yıl seçimsiz döneme girilmesi ve ekonomi politikasında ortodoks duruşun devamıyla birlikte Türk Lirası'nda uzun vadeli yapıcı görüş öne sürdü.

Merkez Bankası'nın kararı vurgulandı

Banka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal sıkılaştırma döngüsünün piyasa katılımcılarına Türk varlıklarına eğilimi artırdığını da ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

Bize göre döviz kurlarının birbirine yakınsaması ve dolar priminin azalması, liranın gelecekteki değerine ilişkin artan iyimserliği yansıtmaktadır. Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi kombinasyonu, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanmalıdır.

"En kötüsü geçmişte kaldı"