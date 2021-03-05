Wood Mackenzie: Petrol fiyatları nisanda 70-75 dolara yükselecek

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, mevcut üretim kesintisini bir ay daha uzatma kararıyla petrol fiyatlarının nisanda varil başına 70-75 dolar yükselmesi bekleniyor.

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie, küresel petrol stoklarının nisan ayı itibarıyla azalacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 6 milyon 300 bin varil artacağını öngören şirkete göre, Rusya ve Kazakistan'ın üretimindeki kısmi artışlar dışında OPEC+ grubunun nisanda üretimini artırmaması, yaz mevsiminin de yaklaşmasıyla stokların günlük 1 milyon varilden fazla azalmasını sağlayabilir.

PETROLÜN VARİL BAŞINA 70-75 DOLAR YÜKSELME BEKLENTİSİ

OPEC+ grubunun kararı sonrasında petrol stoklarında beklenen düşüşün arz-talep dengesini sağlaması ve nisanda petrol fiyatlarının varil başına 70-75 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Mackenzie Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, tahminlerle hareket etmek yerine petrol talebinin toparlanmasını beklemeyi tercih eden OPEC+ grubunun, üretim kesintisini 1 ay daha uzatmasının piyasalarda şaşkınlık oluşturduğu ifade etti.

"ÜRETİME ARTIŞ BEKLENİYOR"

Hittle, piyasaların OPEC+ grubunun aldığı kararın aksine, arz-talep dengesinde yaşanan daralma nedeniyle üretimde önemli bir artış beklediğini belirterek, "Açıkça görülüyor ki OPEC+ grubu, talebin toparlanması için temkinli bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Ancak, güçlü bir stok düşüşü için daha gözle görülür bir işaret beklenmesi, bu işaret geldiği zaman fiyatların şimdiki seviyeye göre çoktan yükselmiş olacağı anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.