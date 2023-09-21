'World Class' ödülü üçüncü kez THY'nin Uluslararası Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği, sağlık güvenliği, sürdürülebilirlik ve misafir deneyimi kriterlerine dayanarak yaptığı değerlendirmenin sonucunda THY'yi ödüle değer buldu.

AA

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası kurumlarca ödüllendirilmeye devam ediyor.

THY, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği'nin (Airline Passenger Experience Association-APEX) verdiği "World Class" kategorisindeki ödülü üçüncü kez kazandı.

THY, APEX'in sağlık güvenliği, sürdürülebilirlik ve misafir deneyimi kriterlerini dikkate alarak ödüllendirdiği sayılı hava yolu şirketi arasında yer alıyor.

THY Basın Müşavirliği, alınan ödüle ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen özel etkinlikte "World Class" kategorisinde ödül kazanan THY, küresel ölçekte misafir deneyimi ve hizmet kalitesindeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Aldığımız ödül bizi motive etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, şu değerlendirmeyi kaydetti:

APEX World Class Ödülü'nü almak, tüm ekip arkadaşlarımızın göstermiş olduğu özverinin bir sonucudur. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında sunduğumuz ergonomik koltuklar, kişisel hizmet ve eşsiz ikramlar, uçuş deneyimini benzersiz kılma çalışmalarımızın bir parçasıdır. Bu ödül, stratejilerimizin ve çabalarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor ve bizi gelecek hedeflerimize yönelik iyileştirmeler için motive ediyor.

"THY uçuşlarının her biri lüksü ve yeniliği simgeliyor"

APEX Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader ise THY'nin başarısıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

THY, mükemmelliğin bir örneği olarak beş yıldızlı hava yolları arasında başarısını sürdürerek kazananlar arasında yer aldı. THY uçuşlarının her biri lüksü ve yeniliği simgeliyor. Uçan şeflerin dokunuşu ile her öğün, eşsiz bir mutfak yolculuğuna dönüşüyor. THY'yi, APEX World Class ödülü alması sebebiyle tebrik ediyorum.

Denetimler THY'nin standartları yakaladığını gösteriyor

Havacılık sektörü profesyonelleri tarafından yapılan kapsamlı denetimler, THY'nin bu alanda global standartlara ulaştığını da kanıtlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)