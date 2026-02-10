Wyndham Hotels, Ramada markasıyla İstanbul'da büyümeye devam ediyor

Wyndham Hotels & Resorts, Ramada markasıyla İstanbul’da gerçekleştirdiği iki yeni açılışla Türkiye’deki büyümesine hız veriyor. Dünyanın en tanınmış otel markalarından biri altında Türkiye’de açılan ilk markalı rezidans projesi önemli bir dönüm noktasını oluştururken, tamamlanan açılışlar arasında yeni bir otel de yer alıyor. Ramada by Wyndham Arnavutköy yoğun tempoda seyahat edenler için ideal bir seçenek sunarken, Ramada Residences by Wyndham İstanbul Haramidere ise bir otelin sunduğu olanakları ev konforu ve kolaylığıyla bir araya getiriyor.

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Ülke Direktörü Arcan Bayraktaroğlu, “Türkiye’de büyümeye devam ediyoruz ve şu anda 40’tan fazla otelimizin bulunduğu İstanbul da büyüme stratejimizdeki özel yerini koruyor. Üst-orta segmentte erişilebilir ve deneyim odaklı yaşam konseptlerine yönelik artan talebe yanıt veren ilk markalı rezidans projemizin açılışı bizim için önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Gerçekleştirdiğimiz bu iki açılış, Ramada markamızın çok çeşitli konaklama konseptlerine ve misafirlerin farklı ihtiyaçlarına yanıt vermedeki esnekliğini tekrar kanıtlıyor.” dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ OTEL MARKASI EVLERİN KONFORUNU SUNUYOR

Markalı rezidanslar konaklama sektöründe yükselen bir trend olarak öne çıkıyor. Dünya genelindeki markalı rezidans projelerinin sayısı geçtiğimiz 10 yıl içinde neredeyse üçe katlanırken, segment 2025 yılında yüzde 19 büyüme kaydetti. Wyndham, dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olarak bu trende öncülük ediyor. Şirket, premium ekonomi ve üst-orta segmentlerindeki köklü ve güvenilir marka portföyüyle, bu büyüyen segmentte titizlikle hareket eden alıcılara hitap ediyor. Araştırmalara göre, markalı rezidanslardaki güçlü ivmenin önümüzdeki yıllarda yeni pazarlara da açılarak devam etmesi bekleniyor.

Ramada Residences by Wyndham İstanbul Haramidere, Wyndham markaları altında bulunan ve dünyanın farklı noktalarında bu talebe yanıt veren markalı rezidanslar arasındaki yerini aldı. 81 misafir odası ve bir, iki ve üç yatak odalı daireleri bulunan tesisin üniteleri arasında tam donanımlı mutfaklara, geniş yaşam alanlarına ve oda içi çamaşır yıkama olanaklarına sahip olanlar da yer alıyor. Konfor ve esneklik odaklı tasarlanan oda tipleri, aileler, iş için seyahat edenler ve uzun süreli konaklayanlar gibi çeşitli ziyaretçi profillerine hitap ediyor.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Ramada Residences by Wyndham İstanbul Haramidere’nin misafirleri ve sakinleri, mevsimsel açık havuz, samimi bir ortamda uluslararası mutfaklardan lezzetler sunan Elevate Restaurant, keyifli bir kış bahçesi de bulunan bir kafe, geleneksel hamamı ve saunası da bulunan bir spa alanı, fitness merkezi ve gün içinde oda servisi gibi olanaklardan yararlanabiliyor. Tesisin özel otoparkı ile D-100 karayoluna ve metrobüs hattına yakınlığı da Avrupa Yakası'ndan İstanbul’un her yerine kolay ulaşım imkanı sağlıyor.

Ramada Residences by Wyndham İstanbul Haramidere sahibi Baha Cüneydi, “Ramada Residences by Wyndham İstanbul Haramidere’nin açılışını, seyahat edenlerin esnekliğe, geniş alanlara ve marka güvenilirliğine giderek daha çok önem verdiği bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Ramada markası Türkiye ve dünya genelinde uyandırdığı güven duygusuyla projemize büyük bir değer katıyor ve global marka standartlarını rezidansların konforuyla buluşturmamızı sağlıyor. Türkiye’deki en büyük uluslararası otel zincirinden aldığımız destekle bu yeni segmente kendinden emin adımlarla giriş yapıyoruz.” dedi.

SEYAHAT ETMEYİ KOLAYLAŞTIRAN BİR HAVALİMANI OTELİ

Wyndham’ın İstanbul’da gerçekleştirdiği bir diğer yeni açılış olan Ramada by Wyndham Arnavutköy ise İstanbul Havalimanı’na 15 kilometre mesafede yer alıyor ve transit yolcular için ideal özellikleriyle öne çıkıyor. Otelden havalimanına 7/24 verilen ücretli servis hizmeti, bekleme sürelerini kısaltan ekspres check-in ve check-out hizmetleri, lobide ve diğer ortak alanlarda misafirlerin uçuşlarının durumunu canlı olarak takip etmelerine olanak sağlayan paneller, misafirlere seyahatlerinde kolaylık sunuyor. Otelin tek başına seyahat edenler için single odalardan şık süitlere kadar farklı seçenekler sunan 130 odasının ses geçirmez özellikli olması da misafirlerin rahat bir ortamda uyumalarına yardımcı oluyor.

Otelin toplamda 106 metrekare alana sahip üç esnek kullanımlı toplantı odasına ek olarak, iyi bir donanıma sahip olan Revive fitness merkezi, 90 kişi kapasiteli İstanbul Restaurant, taze ürünler ve hızlı atıştırmalıklar sunan Avrupai tarzda bir kafe gibi olanakları da bulunuyor.

"RAMADA MARKASININ TANINIRLIĞINI TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİN SICAKLIĞI VE CÖMERTLİĞİYLE BİR ARAYA GETİRİYOR"

Ramada by Wyndham Arnavutköy Genel Müdürü Ayhan Taş, “İstanbul Havalimanı dünyanın en işlek ve en hızlı büyüyen havalimanları arasında yer alıyor. Konfor ve işlevsellik sağlayan her detayı incelikle düşündüğümüz Ramada by Wyndham Arnavutköy otelimiz, transit yolcuların ihtiyaçlarını ideal bir şekilde karşılıyor. Ramada markasının dünya genelindeki tanınırlığını Türk misafirperverliğinin sıcaklığı ve cömertliğiyle bir araya getirerek, hava yoluyla seyahat eden misafirlerimizin konaklamalarını daha kolay, daha samimi ve daha keyifli hale getiriyoruz.” dedi.

2025 yılında 20 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan İstanbul, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasındaki yerini koruyor. Wyndham, İstanbul’da faal durumda bulunan 40’tan fazla oteli ve Türkiye genelinde geliştirme aşamasındaki 40’a yakın projesiyle pazardaki varlığını büyütüyor. Şirket, 50’ye yakın ilde açık durumda bulunan yaklaşık 130 oteliyle Türkiye’deki en büyük uluslararası otel şirketi olma konumunu yeni açılışlarla güçlendiriyor.

Wyndham’ın Türkiye ve EMEA bölgesi genelindeki franchise ortakları, otel sahiplerini başarıya ulaştırmak için tasarlanan birinci sınıf pazarlama, satış ve diğer kaynakları bir araya getiren Wyndham Avantajı’ndan yararlanıyor. 2018 yılından bu yana yenilikçi teknolojilere yapılan 375 milyon ABD dolarından fazla yatırımla birlikte, otel sahipleri sektör lideri tedarikçilerin sunduğu yeni nesil otel ve gelir yönetimi sistemleri gibi en ileri teknolojilere; ayrıca dünya genelinde yaklaşık 121 milyon kayıtlı üyesi bulunan ve toplam otel girişlerinin üçte birinden fazlasını oluşturan Wyndham Rewards'un kitlesine erişim sahibi oluyor.