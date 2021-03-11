Xiaomi'nin Türkiye fabrikasında üretilen telefonlar satışa çıkıyor

Xiaomi'nin Avcılar'da kurulan fabrikasında üretilen telefonlar önümüzdeki aydan itibaren Türkiye'de satılmaya başlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de test üretimine başlayan Oppo’nun fabrikasını da ziyaret etmişti.

Varank, bu kez de Türkiye’de test üretimine başlayan Çinli dev teknoloji markası Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti.



"ÖNÜMÜZDEKİ AY SATIŞA BAŞLAYACAK"

Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Varank, “Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye’de satılmaya başlayacak.”dedi.

"2 BİN İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Varank, tesisinin yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağını vurgulayarak “Tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak.” diye konuştu.