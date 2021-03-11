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    Xiaomi'nin Türkiye fabrikasında üretilen telefonlar satışa çıkıyor

    Xiaomi'nin Avcılar'da kurulan fabrikasında üretilen telefonlar önümüzdeki aydan itibaren Türkiye'de satılmaya başlanacak.
    • AA
    • 11.03.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 10:23
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    Xiaomi'nin Türkiye fabrikasında üretilen telefonlar satışa çıkıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de test üretimine başlayan Oppo’nun fabrikasını da ziyaret etmişti.

    Varank, bu kez de Türkiye’de test üretimine başlayan Çinli dev teknoloji markası Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti.

    "ÖNÜMÜZDEKİ AY SATIŞA BAŞLAYACAK"

    Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Varank, “Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye’de satılmaya başlayacak.”dedi.

    Xiaomi nin Türkiye fabrikasında üretilen telefonlar satışa çıkıyor #1

    "2 BİN İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

    Varank, tesisinin yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağını vurgulayarak “Tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak.” diye konuştu.

    Xiaomi nin Türkiye fabrikasında üretilen telefonlar satışa çıkıyor #2

    Xiaomi nin Türkiye fabrikasında üretilen telefonlar satışa çıkıyor #3

    Xiaomi nin Türkiye fabrikasında üretilen telefonlar satışa çıkıyor #4

    Xiaomi nin Türkiye fabrikasında üretilen telefonlar satışa çıkıyor #5

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