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Yabancı ekonomistler TCMB'nin faizi sabit bırakacağı görüşünde

Yabancı ekonomistler TCMB'nin faizi sabit bırakacağı görüşünde

Yurt içinde yapılan ankete verilen cevapta olduğu gibi kendileri ile konuşulan yabancı ekonomistler de Merkez Bankası'nın, politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini savunuyor.