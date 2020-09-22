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- Yabancı ekonomistler TCMB'nin faizi sabit bırakacağı görüşünde
Yabancı ekonomistler TCMB'nin faizi sabit bırakacağı görüşünde
- AA
- 22.09.2020 - 11:46
Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemediklerini, ancak fonlama maliyetini yükseltebileceklerini belirtti.
KALEN: TCMB, POLİTİKA FAİZİNİ UZUN BİR SÜRE YÜZDE 8,25'TE SABİT BIRAKACAK
Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, TCMB'nin politika faizini uzun bir süre yüzde 8,25'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.
“ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ YÜKSELEBİLİR”
TCMB'nin belirli aralıklarla parasal koşullarda sıkılaşmaya gidebileceğini belirten Kalen, bunun ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselmesiyle sonuçlanabileceğini ifade etti
RENDELL: POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞTİRİLMEYECEK
Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini belirterek, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.
TUVEY: TOPLANTIDA BİR FAİZ ARTIŞI OLASI GÖZÜKMÜYOR
Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise bu toplantıda bir faiz artışının olası gözükmediğini söyledi.
Bankanın parasal sıkılaşmaya yönelik adımlar attığını anımsatan Tuvey, bu adımlarla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükseldiğini dile getirdi.
20 Ağustos'taki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.