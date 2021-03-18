Yabancı ekonomistlerden TCMB için 'enflasyonla mücadelede kararlı' yorumu

Yabancı ekonomist ve stratejistler, faiz kararından sonra yaptıkları yorumlarda Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararıyla enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı gösterdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardı.

"MERKEZ BANKASI, ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE KARARLI"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin, yüksek faiz artışıyla TL'yi destekleyerek, enflasyonu yılın ikinci yarısında düşürmeye kararlı olduğunu doğrulamak için piyasa beklentilerini aştığını belirtti.

"KARAR, TÜRK LİRASI İÇİN OLUMLU"

TCMB'nin kararının enflasyon için yönlendirici faktör olan TL için olumlu olduğunu ifade eden Matys, yılın ikinci yarısında enflasyon düşmeye başladığında TL'nin reel olarak cazibesinin artabileceği öngörüsünde bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DOLAR/TL VE EURO/TL ÜZERİNDEKİ AŞAĞI YÖNLÜ BASKIYI ARTIRACAK”

Politika faizindeki 200 baz puanlık artışın, carry trade (düşük maliyetten borçlanıp bu miktarı getirisi yüksek para birimlerine yatırmak) yatırımcılarının TL'ye olan talebini yeniden canlandırabileceğini dile getiren Matys, enflasyon düşmeye başladığında yurt içi reel faizlerin artacağına dair öngörülerin, önümüzdeki haftalarda veya aylarda dolar/TL ve euro/TL üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırabileceğini kaydetti.

"TCMB ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTI"

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de TCMB'nin, elinden gelenin en iyisini yaptığını ve enflasyon hedefine olan bağlılığının altını çizmek için ses getiren karar aldığını belirtti.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyon beklentilerindeki kötüleşmeyi ele alacağı, zor kararlar vermekten korkmayacağı ve bunun da yatırımcıları cesaretlendireceğine dair öngörüyle 200 baz puanlık artışın olumlu etkiler sağlayacağını ifade eden Kalen, küresel finans piyasalarının böylesine çalkantılı olduğu bir dönemde en önemli şeyin piyasa güvenini güçlendirmek olduğunu aktardı.

"YATIRIMCI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMADI"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin bu kararıyla yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmadığını vurguladı.

“TL İÇİN DAHA DESTEKLEYİCİ BİR ORTAM SAĞLAYACAK”

TCMB'nin beklenenden daha sıkı bir para politikası uyguladığını belirten Tuvey, bunun TL için daha destekleyici bir ortam sağlayabileceğini ifade etti.

Tuvey, bugünkü karar ile Ağbal'ın enflasyonla mücadele konusundaki referanslarını daha iyi hale getirme konusunda istekli olduğunu ve gerektiğinde yatırımcıların talep ettiğinden de öteye geçmekten çekinmeyeceğini gösterdiğini söyledi.