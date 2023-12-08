Yabancı girişimlerin ticaretteki payı açıklandı TÜİK 2021 yılına ait Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri'ni yayınladı. 2021 yılında toplam cironun yüzde 12,7'si yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016-2021 referans yılları için Yabancı Kontrollü Girişim İstatistiklerinin derleme çalışmalarını tamamlandı.

Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri (IFATS), Türkiye'de yerleşik olup yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeren bir istatistik.

Veri, ilgili idari ve diğer kaynaklar kullanılarak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olduğu tespit edilen girişimlerin Yapısal İş İstatistikleri göstergeleri kullanılarak derleniyor.

Ulusal Veri Yayımlama Takviminde yer almayan "Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri, 2021" haber bülteni, 2016-2021 sonuçlarını içerecek yayınlandı.

Buna göre yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2020 yılında 6 bin 154 ve 2021 yılında 6 bin 111 oldu.

Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2020 yılında yüzde 13,8, 2021 yılında ise yüzde 12,7 oldu.

2021 yılında toplam cironun yüzde 12,7'si yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi

Yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2020 yılında 6 154 ve 2021 yılında 6 111 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2020 yılında yüzde 13,8, 2021 yılında ise yüzde 12,7 oldu.

Tütün ürünleri imalatı yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet oldu

Tütün ürünleri imalatı 2021 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 91,8 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 46,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

Yabancı kontrollü girişimlerde en büyük pay Almanya sahip

Yabancı kontrollü 6 111 girişimden 1 025 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2021 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,1 oldu. ABD kontrolündeki 698 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.