Yabancıdan 5 haftada 803,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 376,4 milyon dolarla 23 Haziran haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Yurt dışında yerleşiklerden son 5 ayın "en güçlü" hisse senedi, son 3 ayın "en güçlü" DİBS alımı gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 376,4 milyon dolarlık hisse senedi, 152,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

DİBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 263,1 milyon dolardan 1 milyar 461,5 milyon dolara çıkarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Böylece, yurt dışında yerleşik kişiler son 5 haftada yaklaşık 803,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmiş oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin 1 Aralık haftasındaki DİBS alımları ise son 3 ayın en yüksek alımı olarak kayıtlara geçerken, son 5 haftadaki DİBS alımları 412,1 milyon dolara ulaştı.

Hisse senedi stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 24 Kasım itibarıyla 29 milyar 525,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Aralık'ta 30 milyar 331,5 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin ŞBS stokları 56,1 milyon dolarla değişim göstermedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)