Yabancılar geçen hafta 700 bin dolarlık hisse senedi sattı Yurt dışında yerleşik kişilerin geçen hafta sattığı hisse senedi, DİBS ve Şirket Borçlanma Senetleri rakamları paylaşıldı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınladı.

Bu istatistiklerin içinde yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku da yer aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 700 bin dolarlık hisse senedi, 28,1 milyon dolarlık DİBS ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Eylül haftasında net 700 bin dolarlık hisse senedi, 28,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Hisse senedi stokları, 8 Eylül'de 33 milyar 5,8 milyon dolara yükseldi

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Eylül itibarıyla 31 milyar 841,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Eylül'de 33 milyar 5,8 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 174,8 milyon dolardan 1 milyar 119,0 milyon dolara geriledi

ŞBS stokları ise 54,4 milyon dolardan 53,9 milyon dolara indi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)