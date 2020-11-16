Yabancılara konut satışında son çeyrekte rekor bekleniyor

Yabancılara konut satışı son 3 aydır, geçen yılın aynı döneminde göre artış gösterirken, veriler son çeyrekte satışların koronavirüs öncesi seviyelerin üzerine çıkacağını gösteriyor.

Koronavirüs salgının yurt içinde ilk görüldüğü mart ayında gerilemeye başlayan yabancıya konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 ay üst üste düşüş göstermişti. Ağustos ayıyla birlikte tekrar yükselişe geçen yabancılara konut satışları, eylül de yüzde 26,1 ve ekimde yüzde 23,1 arttı.

Dördüncü çeyreğin ilk ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,1 artışla 4 bin 272'den 5 bin 258 adede yükseldi. Sektör temsilcileri, kasım ve aralık aylarında da benzer sayılara ulaşılması durumunda tüm zamanların en yüksek dördüncü çeyrek konut satışlarının görülebileceğini söyledi.

SATILAN HER 100 KONUTUN 46'SI İSTANBUL'DA

İstanbul, yabancıların konut en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen ay İstanbul'dan 2 bin 458 konut satın alan yabancılar, Eylül 2019'da 2 bin 43 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, ekimde geçen yılın aynı aynında göre yüzde 20,3 artış kaydetti.

Antalya, satılan 928 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 347 konutla Ankara, 187 konutla Yalova ve 186 konutla Bursa takip etti.

Yabancılar 10 aylık dönemde İstanbul'dan 14 bin 424, Antalya'dan 6 bin 53, Ankara'dan 2 bin 176, Bursa'dan 1.068 ve Yalova'dan 1.008 konut satın aldı.

EN ÇOK KONUTU İRANLILAR ALDI

Türkiye'den ekimde en fazla konutu 900 adet ile Iraklılar aldı. Iraklıları 849 konutla İranlılar, 400 konutla Ruslar, 225 konutla Afganlar ve 213 konutla Kazaklar izledi.

Yılın ocak-ekim döneminde liderliği 5 bin 565 konutla İranlılar sürdürdü. Söz konusu dönemde Iraklılar 5 bin 749, Ruslar 2 bin 295, Afganlar 1.502 ve Azeriler 1.020 konutun sahibi oldu.

"YILI EN AZ KAYIPLA ATLATACAĞIZ"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, Türkiye'ye uluslararası yatırımcının konut talebinin gün geçtikçe artmasının sektörün canlanması adına oldukça önem arz ettiğini söyledi.

Akbal, bu nedenle 2020 genelinde yabancıya konut satışında 40 bin adede yaklaşabileceklerini ve yılı en az kayıpla atlatabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da analiz ettiğimiz yabancıya konut satışı piyasasında sadece Almanya'nın Türkiye'deki gibi olumlu bir havaya sahip olduğunu gördük. Ancak bu ülkedeki yıllık konut satışı Türkiye'nin bir aylık rakamına denk geliyor. Sektör olarak yakaladığımız bu istikrarın daha da iyileşerek devam etmesi yatırımcılar için güvenli limanın Türkiye olduğunu bir kez daha gösterdi."

Akbal, ABD ve İngiltere'den gelen talepte önceki yıla göre yaşanan ivmelenmenin dikkat çektiğini belirterek, ABD vatandaşlarının geçen yıl ekimde 57 olan konut alımının 104'e ulaştığını bildirdi.

"SEKTÖR ÜLKEYE DÖVİZ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Altan Elmas da ekimde yabancı alıcılara 5 bin 258 adet konut satıldığını ifade etti.

Bu rakamın çok önemli olduğunu dile getiren Elmas, "Sektör ülkeye döviz kazandırmaya devam ediyor. Bu rakam ekimde yaklaşık 800 milyon dolar döviz girdisi demektir. Eylül-ekimde 1 milyar 500 milyon doları aşan bir döviz girdisi sağlanmıştır. Seyahat yasaklarının kalması ve özellikle geçtiğimiz haftalara kadar yüksek seyreden döviz kurunun yabancı yatırımcı için cazip etkilerini biz de sektör olarak konut satışlarımızda görmeye devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.