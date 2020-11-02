Yabancılara konut satışında Türkiye önde

Koronavirüs tüm dünyadaki ekonomik hareketliliği olumsuz etkilerken, ülkelerin yabancılara konut satması alanında da gerileme yaşandı. Buna rağmen Türkiye, bu alandaki en az kaybı verdi.

Yabancıya gayrimenkul satışı ile ilgili hazırlanan bir rapora göre, Türkiye, koronavirüs döneminde yabancı konut satışında Avrupa ülkelerine kıyasla en az kayıp yaşayan ülkelerin başında geldi.

Yabancıya gayrimenkul satış yapan Nevita'nın hazırladığı rapora göre, Türkiye, ocak-eylül döneminde yabancıya konut satışında pandemiye rağmen önemli bir performans sergiledi.

TÜRKİYE’DE YABANCIYA KONUT SATIŞI ÖNCE DÜŞTÜ SONRA YÜKSELDİ

Türkiye'de yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yabancıya konut satışı pandemi nedeniyle sadece yüzde 18 düşerek 26 bin 165 adet olarak gerçekleşti. Eylül ile birlikte üst üste 5 ay artış gösteren yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1, ağustosa göre de yüzde 35,3 artış gösterdi.

İSPANYA'DA YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞÜŞTE

İspanya'da yabancıya konut satışı, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 40 düşerek 22 bin 850'ye geriledi. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yabancıların gayrimenkul yatırımı ocak-haziran döneminde yüzde 53 düştü. İkinci çeyrekte Lizbon'da sadece 233 konut satıldı.

YUNANİSTAN’A GEÇEN YIL OLAN İLGİ KALMADI

Yunanistan'da ocak-ağustosta 368 yatırımcı ve 733 aile üyesi altın vize aldı. 8 aylık rakam, 2019 geneli için onaylanan başvuru sayısının yüzde 90 altında kaldı. Geçen yıl boyunca Yunanistan'da 3 bin 428 yatırımcı ve 7 bin 647 aile ferdinin başvurusu onaylanmıştı.

KARADAĞ'DA İLGİ AZALDI

Yine yabancı konut yatırımcılarının yeni rotalarından Karadağ'da 8 ayda yabancılar, bin konut aldı ve 62 milyon 800 milyar euro ödedi. 2019 toplamında satılan konut sayısı 2 bin 500 adet, ödenen rakam ise 177 milyon euro olmuştu.

KONUT SEKTÖRÜ, İTALYA VE FRANSA'DA SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ALANLARDAN

Salgının en çok hissedildiği ülkelerden İtalya ve Fransa'da ise konut sektörü en fazla etkilenen alanların başında geldi.

İtalya'da konut satış hacmi ilk çeyrekte yüzde 15,5, ikinci çeyrekte yüzde 27,2 düştü. Mart-eylül döneminde kiralık ev arzı büyük İtalya şehirlerinde yüzde 14,2 artarken, talep yüzde 13,2 azaldı. En dikkati çekici durum, kiralık ev arzının yüzde 68,7 arttığı Milano'da yaşanıyor. Yabancıya konut satışında da İtalya'da benzer dramatik bir durum var.

Fransa'da yıl boyunca konut satışlarında yüzde 25 düşüş olması beklenirken, İngiltere'de azalışın yüzde 15 olması öngörülüyor.

"AVRUPA'DA KONUT SEKTÖRÜ CİDDİ DARBE ALDI"

Araştırmayı yapan kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Avrupa'da pandemiyi iyi yönetemeyen ülkelerde konut sektörünün ciddi darbe aldığına dikkati çekti.

Türkiye'de 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarının yüzde 34 artışla 1 milyon 200 bine yaklaştığını bildiren Akbal, yabancıya konut satışında ise dünyaya oranla sadece yüzde 18'lik azalma yaşandığını aktardı.

"EYLÜLDE YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 26 ARTTI"

Akbal, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yabancıya satışta yüzde 26 artış yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu rakam, yükseliş trendinin yabancılar için başladığını gösteriyor. Dolayısıyla bu yılın toplamında yabancıya konut satışında 40 bin adede yaklaşabilir ve yılı en az kayıpla atlatabiliriz. Avrupa'da analiz ettiğimiz yabancıya konut satışı piyasasında sadece Almanya'nın Türkiye'deki gibi olumlu bir havaya sahip olduğunu gördük. Ancak bu ülkedeki yıllık konut satışı Türkiye'nin bir aylık rakamına denk geliyor. Daha da ötesi Almanlar, daha çok yurt dışından gayrimenkul alıyor."