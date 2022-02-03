Yabancıların hisse senedi stoku bilgileri paylaşıldı

Yurt dışında yerleşik kişilerin, geçen hafta 138,9 milyon dolarlık hisse senedi sattığını açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Ocak haftasında net 138,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 63,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Ocak itibarıyla 18 milyar 946,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Ocak'ta 18 milyar 628,9 milyon dolara indi.





DİBS ÇIKTI, ŞBS STOKU DÜŞTÜ

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 387 milyon dolardan 3 milyar 417,3 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 159,1 milyon dolardan 149,6 milyon dolara düştü.