Yabancıya konut satışı ocak-ağustos rekoru kırdı

2021'in 8 ayında yabancıya konut satışı 30 bin 849 adet olarak gerçekleşti. Ortaya çıkar bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos rakamı olarak kayda geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ağustos ayına ait Türkiye genelindeki konut satış istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı. Ağustos istatistiklerinde ağustos ayında konut satışının düşmesine rağmen yabancılara yapılan satışlardaki artış göze çarptı.

YABANCIYA KONUT SATIŞI 8 AYDA YÜZDE 47,6’LIK ARTIŞ GÖSTERDİ

Yabancıya konut satışı 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6'lık artışla 30 bin 849 adet oldu. Bu rakam, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde en düşük rakam tam kapanma nedeniyle 1.776 adetle mayısta görülürken, sonraki aylarda bu rakam katlandı. Haziranda 4 bin 748, temmuzda 4 bin 495, ağustosta ise 5 bin 866 adetlik konut satışı gerçekleşti. Ağustosta yakalanan satış adedi tüm zamanların en yüksek ikinci rakamı olarak kayıtlara geçti. En yüksek aylık satış adedi 2018 Ekim'de 6 bin 276 adetle görülmüştü.

SATIŞTA İSTANBUL ÖN SIRADA

Ocak-ağustos dönemi baz alındığında yabancılara en çok konut satışı yapılan illerin başında 14 bin 788 adetle İstanbul yer aldı.

İstanbul'u 5 bin 897 adetle Antalya, 1.988 ile Ankara, 1.410 ile Mersin, 939 ile Yalova, 648 ile Sakarya, 543 ile Samsun, 530 ile İzmir, 499 ile Muğla takip etti.

YATIRIMDA IRAKLILAR ZİRVEDE

En çok konut alan milletler sıralamasında ise başı 4 bin 631 adetle Iraklılar çekerken, İranlılar 4 bin 600 ile ikinci sırada yer aldı.

İlk 8 ayda Ruslar 2 bin 575, Afganlar 1.819, Almanlar 1.186, Kazakistan vatandaşları 1.129, Kuveytliler 873, ABD vatandaşları 871, Azerbaycan Türkleri 858, Yemenliler 810 adet konut yatırımı gerçekleştirdi.