Yabancıya konut satışında rekor kırıldı

Türkiye yabancıya gayrimenkul satışı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 45 bin 483'ten 40 bin 812'ye gerilese de tarihin ikinci en yüksek satış rakamı oldu.

Hazırlanan emlak raporuna göre, dünya genelinde salgının ekonomik etkileri tüm sektörlerde görülse de Türkiye'de yabancıya konut satışında artış gerçekleşti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan raporu oluşturan şirketin yönetim kurulu başkanı Fatih Ergüven, 2020 yılındaki yabancıya gayrimenkul satışının umut verici olduğunu, 2021 yılında bu artan ivmenin daha da hızlanacağını söyledi.

TÜRKİYE'DEN EN ÇOK İRANLILAR, AFGANLAR VE RUSLAR KONUT ALDI

Ergüven, “Pandemi döneminde Türkiye önemli sayıda yabancı gayrimenkul alıcısıyla karşılaştı. İranlılar, Afganlar, Ruslar en çok ülkemizi tercih eden ülkelerin başını çekti.” dedi.

İSPANYA'DA SATIŞLAR DÜŞÜŞTE

Rapora göre; İspanya gayrimenkul satışı rakamlarında düşüşe geçti. İspanyol Tapu Sicilleri Derneği'nin son rakamlarına göre 15 bin 283 İspanyol ev satışı yabancı alıcı dahil yılın ilk çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,4 düşüş yaşadı.

YUNANİSTAN'DAN YABANCI KONUT TALEBİ AZALDI

2014 yılından bu yana 7 bin 825 yatırımcının emlak satın aldığı Yunanistan’da, 2020’nin ilk 8 ayında 368 yatırımcı vize başvurusunda bulundu. Bu rakam 2019 yılında onaylanan başvuru sayısından 10 kat daha az olarak gerçekleşti.

ABD'DE DE KONUTLARA OLAN YABANCI İLGİSİ GERİLEDİ

Amerika’nın istatistiklerine bakıldığında yüzde 5 düşüş yaşandığını belirten Ergüven, “ABD’de yabancılar Nisan 2019-Mart 2020 arasında, önceki 12 aylık dönemden yüzde 5 düşüşle, 74 milyar dolar değerinde konut alımı gerçekleştirdiler. Bu rakam önceki dönemin yüzde 36’lık düşüşünü takip ederek, art arda düşüş gerçekleşen ikinci yıl olmuş oldu." dedi.

PORTEKİZ EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELER ARASINDA

Yabancı yatırımcıların pandemiye rağmen en çok yatırım yaptığı ülkelerden biri Portekiz oldu. Yılın ilk 3 ayında 49 ülkeden yatırımcı 238 milyon euroluk alım yaptı. Portekiz’de alıcıların yüzde 33’ü Çinli, yüzde 13’ü Fransız, yüzde 7’si Brezilyalı, yüzde 6’sı ise Kuzey Amerikalı olarak açıklandı.

KANADA YÜZDE 28’LİK ARTIŞ KAYDETTİ

Listglobally’nin “Yabancı alıcılar arasında en popüler ülkeler” listesinde 10. sırada bulunan Kanada, yabancı yatırımcı ilgisinin en yoğun olduğu ülkelerden biri oldu. Pandemi döneminde yüzde 28’lik bir artış kaydeden Kanada; Çinliler, Fransızlar ve Amerikalılardan yoğun ilgi gördü.