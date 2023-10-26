Yakıt bulunamadığı için Pakistan'da 322 uçuş iptal oldu Pakistan Uluslararası Hava Yolları, ödenmeyen ücretler sebebiyle yakıt bulamadığı için 11 günde 322 uçuşunu iptal etti.

AA

Özelleştirme sürecinde olan Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA), yakıt elde edilememesi ve finansal problemler sebebiyle son 11 günde 322 uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Devlet Petrolleri (PSO), ödenmeyen ücretler sebebiyle PIA’ya yakıt tedarikini durdurdu.

Yakıt elde edilememesi ve finansal problemler nedeniyle 14 Ekim’den bu yana PIA, 134'ü uluslararası olmak üzere 322 uçuşunu iptal etti.

"Binlerce yolcu mağdur oldu"

Çok sayıda uçuşun iptal edilmesi nedeniyle binlerce yolcu mağdur olurken PIA, müşterilerine kesin kalkışlar için net tarih veremedi.

PIA özelleştirilme sürecinde

Yaşanan gelişmelerin ardından geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, PIA’nın özelleştirilmesi sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)