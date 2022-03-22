Yakıttan tasarruf için 10 önlem

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de koronavirüs vakalarının artması petrol fiyatlarını da artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı, petrole olan talebi azaltmak için 10 maddelik tasarruf planı yayınladı.

Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi enerji üzerindeki baskıyı arttırdı. Çin'de koronavirüs vakalarının artması da taleple ilgili belirsizlik yarattı. Bu nedenlerle artan petrol fiyatlarınının aşağıya çekilmesi için formül aranıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrole olan talebi azaltmak için 10 maddelik tasarruf planı resmi sitesinden yayınlayarak tavsiyesinde bulundu.

Aynı plan Uluslararası Enerji Ajansı, İcra Direktörü Fatih Birol tarafından da Twitter adresinden paylaşıldı.

10 NOKTALI TASARRUF PLANI YAYINLANDI

Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşta daha da artan küresel enerji krizi karşısında, yeni petrol kullanımını kesmek için "10 Noktalı Plan" yayınlanlandı.

Yayınlanan öneriler "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, yoğun talep mevsimi öncesinde petrol piyasalarına arzın azalmasıyla sonuçlandığından, IEA 10 Noktalı Plan, baskıları ve fiyat sıkıntısını hafifletmek için eylemler öneriyor." açıklaması ve "Piyasa gerilimlerini hafifletmek için eylemler öneriyor, tüketicilerin hissettiği fiyat, sıkıntısını azaltıyor ve ekonomik zararı azaltıyor." etiketleriyle verildi.

AKARYAKITTAN TASARRUFUN 10 ADIMI

Otoyollarda hız sınırlarını en az 10 km/sa azaltın

Etki: Arabalardan yaklaşık 290 kb/d ve kamyonlardan 140 kb/d yağ tasarrufu sağlar

Mümkünse haftada üç güne kadar evden çalışın

Etki: Haftada bir gün yaklaşık 170 kb/d tasarruf sağlar; üç gün yaklaşık 500 kb/d tasarruf sağlar

Şehirlerde araçsız Pazar günleri

Etki: Her pazar günde yaklaşık 380 kb/d tasarruf sağlar; ayda bir pazar 95 kb/d tasarruf sağlar

Toplu taşımayı daha ucuz hale getirin ve mikro mobiliteyi, yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik edin

Etki: Günde yaklaşık 330 kb tasarruf sağlar

Büyük şehirlerde yollara alternatif özel araç erişimi

Etki : 210 kb/d civarında tasarruf sağlar

Araç paylaşımını artırın ve yakıt kullanımını azaltmak için uygulamaları benimseyin

Etki: Yaklaşık 470 kb/d tasarruf sağlar

Yük kamyonları için verimli sürüşü ve malların teslimatını teşvik edin

Etki: Yaklaşık 320 kb/d tasarruf sağlar

Mümkün olduğunda uçaklar yerine yüksek hızlı ve gece trenlerinin kullanılması

Etki: Günde yaklaşık 40 kb tasarruf sağlar

Alternatif seçeneklerin mevcut olduğu iş amaçlı uçak yolculuğundan kaçının

Etki: 260 kb/d civarında tasarruf sağlar

Elektrikli ve daha verimli araçların benimsenmesini güçlendirin

Etki: Yaklaşık 100 kb/d tasarruf sağlar