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    Yakıttan tasarruf için 10 önlem

    Yakıttan tasarruf için 10 önlem

    Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de koronavirüs vakalarının artması petrol fiyatlarını da artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı, petrole olan talebi azaltmak için 10 maddelik tasarruf planı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 09:31
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    Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi enerji üzerindeki baskıyı arttırdı. Çin'de koronavirüs vakalarının artması da taleple ilgili belirsizlik yarattı. Bu nedenlerle artan petrol fiyatlarınının aşağıya çekilmesi için formül aranıyor.

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrole olan talebi azaltmak için 10 maddelik tasarruf planı resmi sitesinden yayınlayarak tavsiyesinde bulundu.

    Aynı plan Uluslararası Enerji Ajansı, İcra Direktörü Fatih Birol tarafından da Twitter adresinden paylaşıldı.

    Fatih Birol

    10 NOKTALI TASARRUF PLANI YAYINLANDI

    Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşta daha da artan küresel enerji krizi karşısında, yeni petrol kullanımını kesmek için "10 Noktalı Plan" yayınlanlandı.

    Yayınlanan öneriler "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, yoğun talep mevsimi öncesinde petrol piyasalarına arzın azalmasıyla sonuçlandığından, IEA 10 Noktalı Plan, baskıları ve fiyat sıkıntısını hafifletmek için eylemler öneriyor." açıklaması ve "Piyasa gerilimlerini hafifletmek için eylemler öneriyor, tüketicilerin hissettiği fiyat, sıkıntısını azaltıyor ve ekonomik zararı azaltıyor." etiketleriyle verildi.

    Yakıttan tasarruf için 10 önlem #2

    AKARYAKITTAN TASARRUFUN 10 ADIMI

    Otoyollarda hız sınırlarını en az 10 km/sa azaltın
    Etki: Arabalardan yaklaşık 290 kb/d ve kamyonlardan 140 kb/d yağ tasarrufu sağlar

    Mümkünse haftada üç güne kadar evden çalışın
    Etki: Haftada bir gün yaklaşık 170 kb/d tasarruf sağlar; üç gün yaklaşık 500 kb/d tasarruf sağlar

    Şehirlerde araçsız Pazar günleri
    Etki: Her pazar günde yaklaşık 380 kb/d tasarruf sağlar; ayda bir pazar 95 kb/d tasarruf sağlar

    Toplu taşımayı daha ucuz hale getirin ve mikro mobiliteyi, yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik edin
    Etki: Günde yaklaşık 330 kb tasarruf sağlar

    Büyük şehirlerde yollara alternatif özel araç erişimi
    Etki : 210 kb/d civarında tasarruf sağlar

    Araç paylaşımını artırın ve yakıt kullanımını azaltmak için uygulamaları benimseyin
    Etki: Yaklaşık 470 kb/d tasarruf sağlar

    Yük kamyonları için verimli sürüşü ve malların teslimatını teşvik edin
    Etki: Yaklaşık 320 kb/d tasarruf sağlar

    Mümkün olduğunda uçaklar yerine yüksek hızlı ve gece trenlerinin kullanılması
    Etki: Günde yaklaşık 40 kb tasarruf sağlar

    Alternatif seçeneklerin mevcut olduğu iş amaçlı uçak yolculuğundan kaçının
    Etki: 260 kb/d civarında tasarruf sağlar

    Elektrikli ve daha verimli araçların benimsenmesini güçlendirin
    Etki: Yaklaşık 100 kb/d tasarruf sağlar


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