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- Yakıttan tasarruf için 10 önlem
Yakıttan tasarruf için 10 önlem
- Haber Merkezi
- 22.03.2022 - 09:28
- Güncelleme : 22.03.2022 - 09:31
Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi enerji üzerindeki baskıyı arttırdı. Çin'de koronavirüs vakalarının artması da taleple ilgili belirsizlik yarattı. Bu nedenlerle artan petrol fiyatlarınının aşağıya çekilmesi için formül aranıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrole olan talebi azaltmak için 10 maddelik tasarruf planı resmi sitesinden yayınlayarak tavsiyesinde bulundu.
Aynı plan Uluslararası Enerji Ajansı, İcra Direktörü Fatih Birol tarafından da Twitter adresinden paylaşıldı.
10 NOKTALI TASARRUF PLANI YAYINLANDI
Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşta daha da artan küresel enerji krizi karşısında, yeni petrol kullanımını kesmek için "10 Noktalı Plan" yayınlanlandı.
Yayınlanan öneriler "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, yoğun talep mevsimi öncesinde petrol piyasalarına arzın azalmasıyla sonuçlandığından, IEA 10 Noktalı Plan, baskıları ve fiyat sıkıntısını hafifletmek için eylemler öneriyor." açıklaması ve "Piyasa gerilimlerini hafifletmek için eylemler öneriyor, tüketicilerin hissettiği fiyat, sıkıntısını azaltıyor ve ekonomik zararı azaltıyor." etiketleriyle verildi.
AKARYAKITTAN TASARRUFUN 10 ADIMI
Otoyollarda hız sınırlarını en az 10 km/sa azaltın
Etki: Arabalardan yaklaşık 290 kb/d ve kamyonlardan 140 kb/d yağ tasarrufu sağlar
Mümkünse haftada üç güne kadar evden çalışın
Etki: Haftada bir gün yaklaşık 170 kb/d tasarruf sağlar; üç gün yaklaşık 500 kb/d tasarruf sağlar
Şehirlerde araçsız Pazar günleri
Etki: Her pazar günde yaklaşık 380 kb/d tasarruf sağlar; ayda bir pazar 95 kb/d tasarruf sağlar
Toplu taşımayı daha ucuz hale getirin ve mikro mobiliteyi, yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik edin
Etki: Günde yaklaşık 330 kb tasarruf sağlar
Büyük şehirlerde yollara alternatif özel araç erişimi
Etki : 210 kb/d civarında tasarruf sağlar
Araç paylaşımını artırın ve yakıt kullanımını azaltmak için uygulamaları benimseyin
Etki: Yaklaşık 470 kb/d tasarruf sağlar
Yük kamyonları için verimli sürüşü ve malların teslimatını teşvik edin
Etki: Yaklaşık 320 kb/d tasarruf sağlar
Mümkün olduğunda uçaklar yerine yüksek hızlı ve gece trenlerinin kullanılması
Etki: Günde yaklaşık 40 kb tasarruf sağlar
Alternatif seçeneklerin mevcut olduğu iş amaçlı uçak yolculuğundan kaçının
Etki: 260 kb/d civarında tasarruf sağlar
Elektrikli ve daha verimli araçların benimsenmesini güçlendirin
Etki: Yaklaşık 100 kb/d tasarruf sağlar