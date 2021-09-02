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Yalova aronyasının hasat dönemi festival gibi başladı

Yalova aronyasının hasat dönemi festival gibi başladı

Kendisine has bir kokusu, rengi ve tadı olan, bölgeye özel üretildiği için coğrafi işaret tescilli "Yalova aronyası"nda hasat dönemi başlangıcı için bir tören düzenlendi.