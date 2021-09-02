Euro
9.8358
0.12%
Dolar
8.2812
-0.03%
Altın
482.7
-0.18%
Borsa
1.483
0.62%
Bitcoin
414.197
5.25%
EXEN Coin
24.81
-1.35%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Yalova aronyasının hasat dönemi festival gibi başladı

    Kendisine has bir kokusu, rengi ve tadı olan, bölgeye özel üretildiği için coğrafi işaret tescilli "Yalova aronyası"nda hasat dönemi başlangıcı için bir tören düzenlendi.
    • AA
    • 02.09.2021 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova aronyasının hasat dönemi festival gibi başladı

    Coğrafi işaret tescilli "Yalova aronyası"nda hasat dönemi eylül ayına girerken başladı.

    Antioksidan özelliği bulunan ve "süper meyve" olarak bilinen coğrafi işaret tescilli "Yalova aronyası"nın hasadının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

    "Organik aronya hasat günü" adı altında başlayan ve pek çok katılımcıyı bir araya getiren hasat festivalleri aratmadı.

    HASADA TÖRENLE BAŞLANDI

    Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy'de çiftçi Murat Değerli'nin bahçesindeki törende davetlilere organik aronya, aronya içerikli ürün ve içecekler ikram edilerek ürüne dikkat çekildi.

    Yalova aronyasının hasat dönemi festival gibi başladı #1

    Yalova aronyasının hasat dönemi festival gibi başladı #2

    Yalova aronyasının hasat dönemi festival gibi başladı #3

    Yalova aronyasının hasat dönemi festival gibi başladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir