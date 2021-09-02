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- Yalova aronyasının hasat dönemi festival gibi başladı
Yalova aronyasının hasat dönemi festival gibi başladı
Kendisine has bir kokusu, rengi ve tadı olan, bölgeye özel üretildiği için coğrafi işaret tescilli "Yalova aronyası"nda hasat dönemi başlangıcı için bir tören düzenlendi.
- AA
- 02.09.2021 - 16:27
Coğrafi işaret tescilli "Yalova aronyası"nda hasat dönemi eylül ayına girerken başladı.
Antioksidan özelliği bulunan ve "süper meyve" olarak bilinen coğrafi işaret tescilli "Yalova aronyası"nın hasadının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
"Organik aronya hasat günü" adı altında başlayan ve pek çok katılımcıyı bir araya getiren hasat festivalleri aratmadı.
HASADA TÖRENLE BAŞLANDI
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy'de çiftçi Murat Değerli'nin bahçesindeki törende davetlilere organik aronya, aronya içerikli ürün ve içecekler ikram edilerek ürüne dikkat çekildi.