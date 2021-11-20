Yalova’daki tersanenin kazancı yılda 150 milyon euro

Yalova’dan dünyaya gemi üretimi yapan tersane, yaptığı gemilerden yılda 150 milyon euro kazanç elde ediyor.

Son yıllarda gemi yapımı ve ihracatında yaşanan ilerleme tersanelerin cirolarına da yansıdı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyette bulunan Tersane, dünyanın birçok ülkesine sipariş üzerine balıkçı, balık yemi taşıma, kargo ve yolcu gemileri imalatı yapıyor.

YILDA DEVASA BOYUTTA 6 GEMİ İNŞA EDİLİYOR

Binlerce kişinin çalıştığı tersanede yılda 6 tane devasa boyutlarda gemi inşa ediliyor. Burada inşa edilen gemilerin her birinden ülkeye 25 milyon euro döviz girdisi sağlanıyor. Tersane yılda toplam 150 milyon euro net kâr elde ederek ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

8 BİN LİRAYA ÇALIŞACAK ELEMAN BULUNAMIYOR

Ancak tersane eleman sıkıntısı yaşıyor. Yetişmiş vasıflı kaynak ve montajcı elemanlarına ihtiyaç duyan tersane, 8 bin liraya çalışacak eleman bulamıyor. İş bilen, kendini geliştirmiş elemanları 8 bin lira maaşla işe alacak tersanede iş yoğunluğundan dolayı eleman sıkıntısı yaşanıyor.

"PERSONEL YETİŞMESİ İÇİN ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Tersanenin Planlama Müdürü Şükrü Eren, "Burada tamamen yurt dışına ihraç edeceğimiz yüksek teknolojiye sahip balıkçı, yolcu, balık yemi taşıma ve kargo gemileri yapıyoruz. Bizim tersane olarak elemana ihtiyacımız var. Yüksek teknolojik gemileri vasıflı personelimizle birlikte yapacağız. Personel yetişmesi için üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Gemi inşa sanayiinin temelinde kaynak var.





KAYNAK KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞ PERSONELE İHTİYACIMIZ VAR

Paslanmaz ve argon kaynak bilen, kaynak konusunda uzmanlaşmış personele ihtiyacımız var. Mobilya ve panel montajlarında da yetişmiş eleman ihtiyacımız var. Bizim burada maaşlar iyi. Vasıfsız eleman maaşları 3 bin 500 liradan başlıyor. Vasıflı elemanlarda maaşlar 8 bin liraya kadar çıkıyor. Eleman bulabilsek bu paraları vereceğiz, ama bulamıyoruz." dedi.