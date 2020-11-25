Yalova'nın yediveren çileği üreticisini memnun etti

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyündeki çiftçiler yediveren çilek çeşidiyle üretimlerini aralık ayı ortalarına kadar sürdürecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Yaklaşık yarım asırdır çilek üretimi yapılan Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyünde üreticiler, bir süre önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında yediveren bir tür olan "San Andreas" çileği yetiştirmeye başladı. Yediveren çileği aralık ayına kadar ürün vermeye devam edecek.

"ÇİLEĞİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK"

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, çileğin köylüler için katma değeri yüksek bir ürün olduğunu söyledi.

Özyiğit, devlet desteğiyle fide dağıtımının yanı sıra gölet çalışmalarının da yürütüldüğü köyde, üretimin daha da arttığını belirterek, "Sermayecik'te vatandaşlarımız çalışıyorlar. Köylerinde duruyorlar, şehre gitmiyorlar. Devletimizin, hükümetimizin desteğiyle fide dağıtımı ve gölet yapımı gibi desteklerde bulunuyoruz. Yeter ki insanımız yerinde kalsın, yerinde üretimini yapsın, çünkü bizim geleceğimiz üretim." diye konuştu.

"51 DEKARLIK ÇİLEK BAHÇESİ TESİS ETTİK"

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, köylülerin yılda birkaç kez ürün alabildikleri çeşitlere yönelerek kazançlarını artırdıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Hem ilimizdeki çilek üretiminin yüzde 80'ini yapan hem de geçimini ana unsur olarak çilekten sağlayan bir köyümüz. İlimizde 2019 verilerine göre yaklaşık 615 ton çilek üretimi gerçeklemiş ve bu çilek üretiminin 500 tondan fazlası Sermayecik köyümüzde. Son 2 yılda da özel idaremizden sağlamış olduğumuz desteklerle beraber Sermayecik köyümüzde 51 dekarlık çilek bahçesi tesis ettik. Yaklaşık 255 bin adet de çilek fidesi temin ederek üreticilerimize yeni bahçeler kurmaları için teslim ettik. Üreticimiz 20 ila 30 arasında değişen kilogram fiyatıyla ciddi bir gelir elde ediyor."

"PAZARLAMAYLA ALAKALI KUŞKUMUZ YOK, ÜRÜNÜ YETİŞTİREMİYORUZ"

Sermayecik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Çiftçi de mayıs ayının 15'inde başlayan hasat sezonunun aralığın 15'ine kadar devam ettiğine dikkati çekti.

İlk hasatta çileğin 10-12 liradan satıldığını belirten Çiftçi, "Orta dönemde 12-15 lira aralığındaydı. Şu anda Sermayecik çileğinin İstanbul hallerindeki fiyatı 30 lira civarı ve de bayağı ürün çıkıyor. Bu dönem çok iyi kazandırdığı dönem diyebiliriz. Çeşit, raf ömrü uzun olan ve kalibresi çok düzgün bir çilek, aroması da çok güzel. Tercih edilen bir çilek. Bir de zaten bölgede ve İstanbul'da isim yapmış, tanınmış, marka bir çilek olduğu için bunu daha çok özel yerler, özel marketler, manavlar, pastaneler, bazı oteller tercih ediyorlar." diye konuştu.

Köy muhtarı Adem Gençtav da 50 yıldır çilek yetiştirilen köyde daha önce sera sistemleri olmadığını belirterek, "Mayısın ilk haftası başlayıp, aralık ayının 15'ine kadar hava şartlarına bağlı olarak üretim devam ediyor. Yıllık 450-500 ton üretim yapılıyor köyümüzde. Çileğimiz pazarda rağbet görüyor, bu durum köyümüze değer katıyor. Yaklaşık 5 milyon, 5 milyon 500 gibi bir gelir elde etmekteyiz. Çileğin dışında, ceviz, kiraz, kızılcık, fasulye, erik bunlar da ticari olarak üretiliyor." dedi.