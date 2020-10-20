Yamalak Sarısı zeytini üreticileri dünyaca tanınmak istiyor

Kuzey yarım kürede en erken gelişen ve ismini Aydın’ın Kuyucak İlçesi Yamalak Mahallesi’nden alan "Yamalak Sarısı" zeytininin hasadı tamamlandı.

Aydın’ın Kuyucak İlçesi Yamalak Mahallesi halkı, en iyi yeşil salamuralık zeytinlerden olan Yamalak Sarısı’nın hak ettiği değeri görmesi için yaptığı çağrılarla tekrar gündem oldu.

"YAMALAK ZEYTİNİ BUGÜNE KADAR HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULAMADI"

Yamalak Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Çetinel, "Kuzey yarım kürede ilk hasat yapılan zeytinimiz Türkiye’nin en iyi zeytinlerinden birisidir. Yamalak Sarısı olarak tescillenmiş bir marka olduğu halde bugüne kadar yeterince tanınmadığı için hak ettiği değeri henüz bulamadığını düşünüyoruz.

"ZEYTİNİMİZİN YAĞ KALİTESİ YÜKSEK"

Ancak, yeşil sofralık zeytin olarak mükemmel olan zeytinimiz, yağ kalitesi açısından da çok yüksektir. Bu sebeple Yamalak Zeytin ürünlerini tüketicilere ısrarla tavsiye ediyoruz." dedi.

“ZEYTİN İŞLETMECİLERİNİ KASABAMIZA BEKLİYORUZ”

Yamalaklı üreticilerden Fikret Onursal da zeytinlerinin İzmir-Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından Yamalak Sarısı markasıyla tescillendiğini belirterek, “Yamalak Sarısı çizilerek, kırılarak sofrada kullanılabilir. Aynı zamanda yağı da çıkarılabiliyor. Tadının çok güzel olmasına rağmen zeytinimiz, bugüne kadar yeterince tanıtılamadığından gereken değeri görmedi.” dedi. Onursal, zeytin işletmecilerini kasabalarına çağırdı.

HEM SOFRALIK HEM YAĞLIK ZEYTİN

Aydın’ın Kuyucak İlçesi Yamalak Mahallesi başta olmak üzere Kuyucak merkez ile Pamukören, Horsunlu, Kurtuluş Mahalleleri ve Buharkent ilçesinde de yetişen Yamalak Sarısı namlı sofralık zeytin, aynı zamanda zeytinyağı için de yetiştiriliyor.

KÖYÜN İMAMI, HASADA BAŞLARKEN YEMİN EDİLMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yamalak’ta görev yapan Cami İmam Hatibi Yunus Yıldız ise bölgeye ilk geldiği zamanlarda önce incir hasadının yapımına şahit olduğunu peşinden de zeytin hasadının başladığını söyleyerek, “Hasat başlarken çiftçilerin incire ve zeytine yemin ederek başlaması dikkatimi çekti. Kur'an-ı Kerim’deki Tin Suresi’ni hatırlatan bu eylem beni sureyi her okuduğumda duygulandırıyor." dedi.