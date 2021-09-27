Yangın ve sel afeti desteği 637 milyon lirayı geçti

Yangın ve sel afeti desteği 637 milyon lirayı geçti

AFAD, yangın ve sel afeti destek hesaplarına vatandaş tarafından yapılan yardımın 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştığını açıkladı.

Yangın ve sel afetlerinde vatandaşlar. AFAD'dan gelen çağrı ile belirtilen hesaplara SMS atarak destek verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yapılan paylaşımla yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardımın 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SMS, Türk Lirası, dolar ve euro olarak yapılan bağışların toplam 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştığı duyuruldu.

DESTEKLEME DEVAM EDİYOR

Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek, 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.