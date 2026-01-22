Yapay zeka destekli alışverişte gizlilik çıkmazı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılı boyunca perakende ve e-ticaret sektörü, siber suçluların yoğun baskısı altında kaldı.Kaspersky verilerine göre sektördeki kullanıcıların yüzde 14,41’i web tabanlı tehditlerle, yüzde 22,20’si ise cihaz içi saldırılarla karşılaştı.

Fidye yazılımları, sektör için en kritik risk unsurlarından biri olmayı sürdürdü. 2025’te perakende ve e-ticaret şirketlerinin yüzde 8,25’i fidye yazılımı kaynaklı olaylar yaşadı.

B2B tarafında ise fidye yazılımı tespitlerinden etkilenen benzersiz kullanıcı sayısı, 2023’e kıyasla yüzde 152 artarak hedefli saldırılarda keskin bir yükselişe işaret etti.

OLTALAMA SALDIRILARI E-TİCARETİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Oltalama (phishing) saldırıları, çevrimiçi alışveriş ekosisteminin en yaygın tehdit vektörlerinden biri olmaya devam etti.Kasım 2024 – Ekim 2025 döneminde Kaspersky ürünleri; çevrimiçi mağazalar, ödeme sistemleri ve teslimat hizmetlerini hedef alan yaklaşık 6,7 milyon oltalama girişimini engelledi.

Bu saldırıların yüzde 50,58’i doğrudan çevrimiçi mağazaları hedef alırken,yüzde 27,3’ü ödeme sistemlerine, yüzde 22,12’si ise teslimat şirketlerinin kullanıcılarına yöneldi.

Uzmanlara göre kampanya ve indirim dönemleri,saldırganların kullanıcı güvenini istismar etmesi için öngörülebilir fırsatlar sunuyor.

“GÜVENİLİR” UYGULAMALAR DA RİSK TAŞIYABİLİYOR

2025, resmi uygulama mağazalarından indirilen ve güvenilir görünen alışveriş ya da yemek siparişi uygulamalarının dahi mutlak güvenlik sağlamadığını gösterdi.Bu uygulamalar üzerinden yayılan bilgi hırsızları (stealer) ve zararlı yazılımlar, kullanıcıların kişisel ve finansal verilerini tehlikeye atabiliyor.

SOHBET BOTLARI YENİ STANDART OLABİLİR

2026’da sohbet botlarının ürün keşfinde standart bir araç haline gelmesi bekleniyor. Ancak doğal dilde daha ayrıntılı sorgular, kullanıcı tercihleri ve kişisel bağlamların açığa çıkmasına neden olarak gizlilik risklerini artırıyor.

Sohbet kayıtlarının, ödeme ve işlem verileri kadar hassas hale gelmesi olası görülüyor.

Kaspersky Web Veri ve Gizlilik Analizi UzmanıAnna Larkina, bu dönüşümü şöyle değerlendiriyor;

“Arama alışkanlıkları, insanların ürünleri nasıl bulduğuyla birlikte değişiyor. 2025’te basit anahtar kelime sorgularından daha sohbet tabanlı ve görsel yöntemlere doğru kademeli bir geçiş gördük. Bu modeller daha geniş kullanıcı girdilerine dayandığı için, söz konusu verilerin dikkatle yönetilmesi kullanıcı güvenini korumada kritik olmaya devam edecek.”

YAPAY ZEKA ASİSTANLARI PLATFORM DIŞINA TAŞABİLİR

Yapay zeka destekli alışveriş asistanlarının tarayıcılar,mobil uygulamalar ve üçüncü taraf servislerle entegre olarak perakende platformlarının dışına taşınması bekleniyor.Bu durum, veri toplama süreçlerinin daha az görünür hale gelmesine ve kullanıcı davranışlarının ayrıntılı profiller şeklinde izlenmesine yol açabilir.

GÖRSEL ARAMALAR YENİ TEHDİT ALANI

Görsel tabanlı ürün aramalarının yaygınlaşmasıyla kullanıcılar; yüzler, ev içi ortamlar veya kargo etiketleri gibi hassas bilgileri içeren fotoğrafları daha sık paylaşacak.

Uzmanlar, bu nedenle veri minimizasyonu ve sınırlı saklama politikalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN KULLANICILARA VE ŞİRKETLERE GÜVENLİK UYARILARI

Kaspersky uzmanları, bireysel kullanıcıların paylaştıkları bilgilere dikkat etmesini, şüpheli bağlantılardan kaçınmasını ve kart işlemlerini düzenli olarak kontrol etmesini öneriyor.

Kurumlara ise oltalama ve fidye yazılımları dahil geniş tehdit yelpazesine karşı gerçek zamanlı koruma ve gelişmiş müdahale çözümleri kullanmaları tavsiye ediliyor.

Perakende ve e-ticaret sektörüne ilişkin raporun tamamına şirketin resmi kanalları üzerinden erişilebiliyor.