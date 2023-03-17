Yapı Kredi mobil uygulamasına erişim sorunu Bu sabah Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan banka müşterileri, uyarıyla karşılaştı. Bunun üzerine "Yapı Kredi mobil uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu gündeme taşındı.

Sabah saatlerinde internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yapmaya çalışan Yapı Kredi Bankası müşterileri, hata ile karşılaştı. Yapı Kredi mobil uygulamasına erişim sağlayamayan kullanıcılar, erişim sorununu sosyal medya platformu Twitter üzerinden dile getirmeye başladı. Erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu Böylece Yapı Kredi'nin internet bankacılığında yaşanan erişim problemi, kısa süre içerisinde Twitter'da da TT oldu. İşlemleri reddedilen kullanıcılar, "Yapı Kredi mobil uygulama neden açılmıyor, çöktü mü?" sorularına yanıt arıyor..