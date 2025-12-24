Yapı Kredi Mobil’de ‘gayrimenkul değerleme hizmeti’

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapı Kredi Mobil’in “Benim Dünyam” platformu içerisinde yer alan Evim+ içerisinden “Endeksa - Evinizin Değerini Öğrenin” butonu ile ulaşabilen bu hizmet sayesinde Yapı Kredi mobil kullanıcıları; gayrimenkullerinin güncel piyasa satış değeri, kira getirisi ve yatırım potansiyeline ilişkin bilgilere hızlı, kolay ve güvenilir şekilde erişebiliyor. Kullanıcılar ayrıca, gayrimenkullerinin tipi ve fiyat seviyesine göre bölgedeki ihtiyaçlarına en uygun emlak danışmanına ulaşarak işlemlerini güvenle tamamlayabiliyor.

Bu iş birliği, Türkiye’de proptech çözümlerinin yaygınlaşması ve dijital değerleme araçlarının tabana yayılması açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Yatırım kararlarında veriye dayalı çözümlere olan ihtiyacın arttığı günümüzde bu hizmet, bireylerin gayrimenkul alım-satım süreçlerini daha bilinçli ve güvenli şekilde yönetebilmesine imkan tanıyor.

ENDEKSA ATLAS İLE YATIRIM SÜREÇLERİ KOLAYLAŞIYOR

Büyük veri analizi ve yapay zekâ teknolojisiyle gayrimenkul değerleme ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bölgedeki en uygun emlak danışmanlarına ulaşma imkânı sunan Endeksa, alıcılar ve satıcılar arasında bir güven köprüsü oluşturuyor.

YAPAY ZEKA TEMELLİ İLK GAYRİMENKUL ASİSTANI

Endeksa sayesinde kullanıcılar, gayrimenkullerinin güncel satış ve kira değerini kolayca öğreniyor, zaman içerisindeki değer değişimini takip ediyor. Ayrıca, Türkiye’nin yapay zeka temelli ilk gayrimenkul asistanı Endeksa Atlas’a yatırım sürecine ilişkin tüm sorularını sorabiliyor.

40 BİNDEN FAZLA EMLAK DANIŞMANI KULLANIYOR

40 binden fazla emlak danışmanının kullandığı Endeksa ile bugüne kadar alanı 7 milyar metrekareden fazla, yaklaşık 8 milyon adet gayrimenkulün otomatik değer tespiti yapıldı. Tüm bu hizmetlere Endeksa.com sitesinden veya Endeksa mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.