Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 42,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz-Eylül, 2025 tarihlerini kapsayan üçüncü çeyrek Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre yapı ruhsatı verilen binaların yüz ölçümü yüzde 42,6 arttı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,3, daire sayısı yüzde 54 ve yüz ölçüm yüzde 42,6 yükseldi.

TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜN YÜZDE 78'İ BELEDİYELER TARAFINDAN VERİLDİ

2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün yüzde 78'i belediyeler, yüzde 22'si ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

EN YÜKSEK YÜZ ÖLÇÜM PAYI İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARINDA

2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 37,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,2 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNALARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 22,8 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 5,6, daire sayısı ve yüz ölçüm yüzde 22,8 arttı.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ YAPI RUHSATI TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 40,9 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 51,7 ve yüz ölçüm yüzde 40,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 7, daire sayısı yüzde 7,2 ve yüz ölçüm yüzde 2,7 azaldı.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 20,4 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 3,2, daire sayısı yüzde 20,1 ve yüz ölçüm yüzde 20,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 2,7 azaldı, daire sayısı yüzde 0,5 azaldı ve yüz ölçüm yüzde 3,7 arttı.