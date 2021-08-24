Yapılandırma için 3.4 milyon mükellef başvurdu

Yapılandırma için 3.4 milyon mükellef başvurdu

Ağustosun sonunda başvurunun sona ereceği kamu borçlarını yapılandırma için 3 milyon 480 bin 533 mükellefin başvurduğu bildirildi.

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu'ndan yararlanmak için 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvururken, bugüne kadar 69 milyar 100 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

YAPILANDIRMA DEVAM EDİYOR

Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar yapılandırma başvuru ve miktarının artması bekleniyor.

2'ŞER AYLIK DÖNEMLERDE 36 AYA KADAR TAKSİTLER

Yapılandırılan tutarlar, peşin veya 2'şer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 90 İNDİRİM

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması sağlanıyor.

MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI SONUCU TAHAKKUK EDEN VERGİLER PEŞİN ÖDENİRSE YÜZDE 10 İNDİRİM

Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi durumunda, vergilerde yüzde 10 indirim yapılıyor.

USULSÜZLÜK CEZALARININ YÜZDE 50'Sİ SİLİNİYOR

Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi sağlanıyor.