Yapılandırma için tanıtım kampanyası düzenlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarında yeniden yapılandırma imkanı getiren düzenlemeye ilişkin mükelleflerin bilgilendirilmesi amacıyla bir kampanya başlattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin mükelleflere anlatılması amacıyla bir tanıtım kampanyası başlatırken, atılacak adımların koronavirüs salgını koşullarına uygun yürütülmesine karar verildi.

TANITIM KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında tanıtım kampanyası yürütecek.

Kampanyayla yapılandırma imkanının daha çok kişiye anlatılması ve mükelleflerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, yazılı ve görsel içeriklerden yararlanılacak. Kampanya için afişler, rehberler ve broşürler hazırlanırken, video, slider, pop-up gibi görsel tanıtımlar da yapılacak. Ayrıca, tüm sosyal medya platformlarında kampanyaya ilişkin paylaşımlarda bulunulacak.

SOSYAL MEDYA KULLANILACAK VE BİLDİRİMLER GÖNDERİLECEK

Hazırlanan yazılı ve görsel içerikler, kurumun resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Ayrıca abonelere e-posta ve mobil uygulama kullanıcılarına anlık bildirim gönderilerek, kanunun kapsamına ilişkin kamuoyu ve mükellefler bilgilendirilecek.

Kampanyanın ilk gününde 700 bin aboneye e-posta metni gönderilirken, 1 milyon 387 bin kullanıcıya da Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından anlık bildirim yapıldı.

KAMPANYA BİLGİ VERMEYİ AMAÇLIYOR

Kampanya süresince vatandaşlara, kesinleşmiş borçlara ilişkin yapılandırmanın kapsamı, avantajı ve başvuru süresine ilişkin bilgi verilecek.

"YAPILANDIRMA VAKTİ"

Hazırlanan tanıtımlarda "Yapılandırma vakti", "Vergi borçlarınızı yapılandırın, hem siz kazanın hem Türkiye kazansın" sloganları kullanılacak.

MASKELİ GÜLEN EMOJİ FİGÜRÜ

Geçmiş yıllardaki yapılandırma kampanyalarının sembolü olan "gülen emoji" figürü bu yıl da kullanılacak ancak gülen emoji figürüne bu yıl salgın nedeniyle maske takıldı.

Yapılandırma için tanıtım kampanyası düzenlendi VİDEO

TELEFONLA BİLGİ ALINABİLECEK

Vatandaşlar, yapılandırma düzenlemesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının çağrı merkezi Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) de arayabilecek. VİMER, mükelleflerin detaylı sorularını cevaplandırarak bilgi verecek.

Kampanyada, daha geniş kitleleri ilgilendiren kesinleşmiş vergi ve cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçları için ayrı ayrı tanıtım çalışmaları da yapılacak. Bu borçlar konusunda broşürler ve videolar hazırlanacak.

Başkanlık, yapılandırma kanununa ilişkin tebliğ çalışmasını da yürütürken, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından bu konuda da bilgilendirme yapılacak.

BORÇLU MÜKELLEFLERE HATIRLATMA

Borçlu mükelleflere, gruplarına göre SMS ile yapılandırma hakkında bilgilendirme ve hatırlatma yapılacak.

Kampanya, başvuru süresinin son günü olarak belirlenen 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek.

Öte yandan mükelleflerin, yeniden yapılandırma düzenlemesine ilişkin doğru bilgileri alması için kurumun resmi internet sitesini ve doğrulanmış (mavi tikli) sosyal medya hesaplarını takip etmesi önem taşıyor.